Die besten fünf Shōnen-Animes

Die Zehn

Zu den erfolgreichsten dieses Genres gehört unter anderen «Hunter x Hunter», «My Hero Academia» und «Attack on Titan».

Action-Anime wird auch als Shōnen bezeichnet. Darunter versteht man japanische Zeichentrickserien, die sich vor allem an ein junges, männliches Publikum richten. Sie sind voll von atemberaubenden Kämpfen und epischen Schlachten.

«My Hero Academia» (2016 - 2023)
(Rotten Tomatoes 86%)
In der Welt von «My Hero Academia» hat die Menschheit Superkräfte namens Macken entwickelt. 80 Prozent der Menschheit besitzen diese Energien. Leider hat der Protagonist Izuku Midoriya, der davon träumt, ein professioneller Held zu werden, keine Superkräfte. Zum Glück beeindruckt er den größten Superhelden der Geschichte All Might. All Might wird sich von nun an um Midoriyas Ausbildung kümmern. Aber wird sein Traum am Ende doch noch in Erfüllung gehen? 138 Episoden umfasst der Anime, der 2016 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung neuer Folgen ist im Gange.

«Hunter x Hunter» (2011 - 2014)
(Rotten Tomatoes 91%)
Ein kleiner Junge namens Gon ist auf der Suche nach seinem Vater, der ein weltberühmter Hunter geworden ist. Hunter sind in dieser Welt Menschen, die die Hunter-Prüfung bestanden haben. Eine äußerst schwierige Prüfung, bei der sowohl körperliche als auch geistige Fähigkeiten getestet werden. Auf dem Weg zur Prüfung lernt Gon seine neuen Freunde Killua, Leroio und Kurapika kennen. Killua stammt aus einer Assassinenfamilie, will aber selbst keiner werden. Leorio hingegen möchte als Jäger viel Geld verdienen, um Arzt zu werden, und Kurapika will seinen Clan rächen, der völlig ausgelöscht wurde. Die vier erleben zahlreiche Abenteuer und müssen am Ende die Welt retten. Der Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yoshihiro Togashi und wurde 2011 veröffentlicht. Derzeit umfasst der Anime 148 Folgen, wobei einige Teile des Mangas noch nicht verfilmt wurden.

«Full Metal Alchemist Brotherhood» (2009 - 2010)
(Rotten Tomatoes 92%)
Nachdem die Vorlage bereits 2003 im Rahmen der Anime-Serie «Fullmetal Alchemist» adaptiert wurde, ist «Fullmetal Alchemist Brotherhood» die zweite serielle Umsetzung des populären Ausgangsmaterials. Im Mittelpunkt stehen die Brüder Edward und Alphonse Elric, die versuchen, ihre Mutter von den Toten zurückzuholen. Dazu bedienen sie sich der Kunst der Alchemie.Entgegen ihren Erwartungen geht der Wiederbelebungsversuch - eine menschliche Transmutation - gründlich schief. Edward und Alphonse müssen sich nun mit den Folgen ihres überstürzten und verbotenen Unterfangens arrangieren: Edward verliert sein linkes Bein, Alphonse seinen ganzen Körper. Um seinen Bruder dennoch retten zu können, opfert Edward seinen rechten Arm. Von nun an ist Alphonses Seele an eine eiserne Rüstung gefesselt. Trotz ihrer schrecklichen Erfahrung mit der Alchemie beschließen die beiden Brüder, wie ihr Vater Staatsalchemisten zu werden. Der Anime besteht aus 64 Episoden.

«Attack on Titan» (seit 2016)
(Rotten Tomatoes 94%)
«Attack on Titan» erzählt vom brutalen Überlebenskampf eines abgeschotteten Königreichs. In diesem Anime kämpfen die Helden Eren Jäger, Mikasa Ackermann und Armin Arlert in einer alternativen Fantasywelt gegen monströse Titanen. Sie wollen ihr Land von diesen Monstern befreien. Der Anime umfasst 89 Episoden in vier Staffeln. Das letzte Kapitel wird ebenfalls noch verfilmt.

«Death Note» (2006 - 2007)
(Rotten Tomatoes 95%)
In «Death Note» wird die Geschichte des jungen Light Yagami geschildert, der in den Besitz eines mysteriösen Notizbuches gelangt. Darin steht geschrieben, dass derjenige, dessen Name darin notiert ist, sterben wird. Das Notizbuch gehört dem Shinigami Ryuk, der sich Light bald zu erkennen gibt. Bald beginnt ein taktischer Kampf gegen ein Sonderkommando, das die Identität von Light, der von einigen Fanatikern bereits als Gott Kira verehrt wird, aufzudecken droht. Das Sonderkommando handelt im Auftrag des Meisterdetektivs L, der die Identität und Tötungsmethode von Kira aufdecken will. Es beginnt ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel zwischen L und Light Yagami, der nach und nach seine moralischen Grundsätze für seine Ideale aufgeben muss. Der Anime besteht aus 37 Episoden.