Nach «Babylon Berlin» wird's musikalisch

TV-News

Das Erste startet am 1. Oktober in die vierte Staffel. Es folgt ein Konzert aus dem Theater des Westens.

Am 1. Oktober müssen «Tatort» und «Polizeiruf 110» pausieren, denn Das Erste zeigt die Premiere der vierten Staffel von. Gleich vier neue Geschichten zeigt die blaue Eins zwischen 20.15 und 23.15 Uhr. Insgesamt umfasst die vierte Staffel zwölf neue Geschichten. Am Montag folgen vier weitere Folgen, bevor am Mittwoch und Donnerstag jeweils zwei Geschichten ab 22.00 Uhr ausgestrahlt werden. Sonntags wird nach den 20-minütigen «Tagesthemen»ausgestrahlt.Im Rahmen der Konzertreihe „TingelTangel“ entführt das renommierte Theater des Westens sein Publikum am 11., 12. und 13. September in die atmosphärische Welt der 1920er und frühen 1930er Jahre. Erstmals wird der unverwechselbare Soundtrack von «Babylon Berlin» live inszeniert und interpretiert - mit dem Baltic Sea Philharmonic unter der musikalischen Leitung von Johnny Klimek und Kristjan Järvi und mit besonderen Gastauftritten von Meret Becker, Max Raabe, Natalia Mateo, Madame Le Pustra und weiteren Gästen. Erstmals werden Bilder aus der Serie in einem neuen Kontext mit einer mitreißenden Bühnenshow gezeigt.„«Babylon Berlin» agiert auch mit seiner vierten Staffel auf höchsten internationalen Standards und stellt vieles aus der Hollywood-Maschinerie in den Schatten. Die in allen Belangen hochwertige Krimiunterhaltung wird lediglich von ihrer zu hohen Lauflänge und damit verbundenen pacing Problemen gebremst“, urteilte Marc Schneider für Quotenmeter. Die ARD hat die Produktion einer fünften Staffel – ohne Sky – beschlossen.