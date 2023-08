3sat zeigt finale «Wilder»-Staffel

TV-News

Die Serie wird bereits am Mittwochabend ausgestrahlt.

Am Mittwoch, 23. August 2023, zeigt 3sat ab 22.25 Uhr alle sechs Folgen der finalen Staffel der Schweizer Krimiseriein deutscher Erstausstrahlung. Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der 3sat-Mediathek abrufbar. Ein Dorfpolizist ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.Bei ihren Ermittlungen in der verschneiten Alpenwelt stößt Rosa Wilder (Sarah Spale) auf zahlreiche dunkle Geheimnisse, schier undurchschaubare Machenschaften, einen tiefen Sumpf aus Korruption und erschütternde Familientragödien. Wieder an ihrer Seite: Marcus Signer als Bundeskriminalpolizist Manfred Kägi.Die von Béla Batthyany und Alex Szombath konzipierte Serie setzt auf hintergründige Geschichten, die in einem typisch schweizerischen Setting verwurzelt sind. Geschichten, die eigentlich nur hier spielen können - aber überall verstanden werden. „«Wilder» lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer eintauchen in eine Art "Suisse noir", eine ganz eigene Welt“, so schwärmt 3sat von der Serie. Die vierte und letzte Staffel lief bereits im Januar und Februar 2022 und verbuchte im Schnitt 0,57 Millionen Zuschauer.