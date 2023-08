Disney lässt «Die Simpsons» teilweise als Deutschlandpremiere laufen

TV-News

Bereits in knapp zwei Wochen ist die 34. Staffel beim Unterföhringer Fernsehsender zu sehen. Zuletzt gab es die Episode teilweise vorab online.

Bis zum Start des Streamingdienstes Disney+ waren die digitalen Rechte von «Die Simpsons» nicht vergeben. In Deutschland hatte dies den Vorteil, dass die Serie ausschließlich linear beim Fernsehsender ProSieben zu sehen war. Vor knapp zwei Jahren zog Disney in Deutschland die Daumenschrauben an und veröffentlichte den zweiten Teil der 32. Staffel vor der Fernsehausstrahlung beim hauseigenen Streamingdienst.ProSieben strahlte im Januar, Februar und März 2022 den ersten Teil der 33. Staffel als Deutschlandpremiere aus, ehe der zweite Teil wieder am 28. September bei Disney+ zuerst lief. Knapp ein Jahr gab es jetzt keine Premiere der neuen Episoden. Der Fernsehsender aus Unterföhring strahlte zuletzt die Free-TV-Premieren am Montagabend auf dem 22.05-Uhr-Slot aus.Die Premiere der 34. Runde mit dem Titel „Die Schildkrötenverschwörung“ ist für den Montag, den 4. September, vorgesehen. Die neue Geschichte von Broti Gupta rückt nach vorne, denn ProSieben zeigt die Folge um 21.10 Uhr. Ab 27. September dann der erste Teil der Staffel vorab bei Disney+ zu sehen. Die neue Staffel umfasst auch wieder die legendäre Halloween-Geschichte, von der es dieses Mal eine einstündige Geschichte gibt.