«Big Bounce» fällt tief

Quotennews

Es fehlt der Schwung - bei «Big Bounce». Nach zwei gute Wochen fällt die Show in der Vorwoche zurück unter 1 Million. Besser wurde es gestern nicht.

Auch Woche fünf vonschafft keinen sauberen Absprung. Nachdem in Woche zwei gute 1,32 Millionen Zuschauern drin waren, fiel Woche drei auf 1,05 Millionen zurück, in der Vorwoche war man in Köln mit 0,94 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,3 Prozent zurück auf dem Boden der Tatsachen. In der gestrigen Primetime konnte das Format keinesfalls auf ein höheres Niveau springen. Die Reichweite landete mit 0,69 Millionen Zuschauern auf unschönen 3,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sorgten 0,24 Millionen Umworbene für einen Anteil von 6,9 Prozent.Alles in allem also kein schöner Abend für RTL , der auch im Verlauf nicht schöner werden sollte.holte ab 22:30 Uhr noch mäßige 0,34 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil zeigte zu dieser Zeit 2,5 Prozent an. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaffte es auf noch 5,5 Prozent am Markt, hierzu waren 0,15 Millionen Werberelevante nötig.Wenn es am Abend eher holprig lief, glänzte dafür der RTL-Tag regelrecht.holt ab 15:45 Uhr gute 0,87 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,8 Prozent, die Zielgruppe lag hier bei einem Anteil von 8,0 Prozent und 0,13 Millionen Zuschauern. Selbstim direkten Vorlauf der Primetime lag noch vor dieser. Hier waren 0,77 Millionen Zuschauer und 0,12 Millionen Umworbene möglich. Die Marktanteile lagen bei 4,7 und 4,5 Prozent.