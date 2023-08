Primetime-Check

Wie erfolgreich war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Ersten? Punktete «Der Heiratsmarkt» bei ProSieben?

Die «Sportschau» sendete von 20.15 bis 22.00 Uhr von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft und 4,61 Millionen Menschen sahen zu. Mitund denfuhr man im Anschluss 2,07 und 2,14 Millionen Zuschauer an, die Mischung erreichte 20,9, 11,1 und 14,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Das Erste 8,6, 12,6 und 14,1 Prozent Marktanteil.und dassahen 3,74 und 3,52 Millionen Zuschauer, die Sendungen erreichten 16,9 und 16,7 Prozent bei allen und 7,3 und 10,6 Prozent bei den jungen Menschen. Die Dokumentationließen sich 1,47 Millionen Zuschauer nicht entgehen, diese verbuchte schlechte 9,3 Prozent beim gesamten Publikum und holte maue 6,6 Prozent bei den jungen Menschen.RTL erreichte mit1,06 Millionen Zuschauer und fuhr 10,2 Prozent in der Zielgruppe ein. Unterdessen verfolgten 0,36 Millionen Menschenbei ProSieben, der auf gruselige drei Prozent bei den Umworbenen kam. Danach hieß esin Rio, das 0,18 Millionen Menschen konsumierten. In der Zielgruppe fuhr die rote Sieben 2,3 Prozent ein. Die Wiederholung voninteressierte 0,56 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen standen 3,8 Prozent auf dem Papier.lief mit 3,0 Prozent ebenfalls katastrophal.Die Spielfilme(1,42 Millionen) und(0,54 Millionen) bescherten VOX 11,3 und 8,5 Prozent bei den Umworbenen. Zwei Folgen vonwollten 0,47 und 0,40 Millionen Menschen sehen, die Marktanteile beliefen sich auf 4,3 und 5,4 Prozent. Kabel Eins sendeteund erntete 0,65 Millionen und 4,4 Prozent.