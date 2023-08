«Football Must Go on» erzählt vom Krieg

US-Fernsehen

Die Serie folgt der emotionalen und physischen Reise des ukrainischen Fußballclubs Shakhtar Donetsk.

Paramount+ kündigte heute an, dass die vierteilige Original-Fußball-Doku-Serieam Dienstag, den 12. September, exklusiv auf dem Dienst in den USA Premiere haben wird. Die Doku-Serie verfolgt die emotionale und physische Reise des ukrainischen Fußballclubs Shakhtar Donetsk, der in der Saison 2022-2023 in der UEFA Champions League antritt, während sein Heimatland vom Krieg verwüstet wird. Die Dokumentarserie gibt den Zuschauern einen detaillierten Einblick in den Umbruch und die Herausforderungen des ukrainischen Meisters, denen sich kein anderes Team im modernen Sport je gestellt hat.Paramount+ und CBS Sports begleiten Shakhtar dabei, wie die Spieler und Trainer die Anforderungen des größten Turniers im Klubfußball meistern und gleichzeitig die Schrecken in ihrer Heimat verfolgen. Shakhtar, das in der Ukraine lebt und durch den Krieg gezwungen wurde, nach Polen umzusiedeln, muss in einem Warschauer Stadion, in dem auch Flüchtlinge aus ihrer Heimat untergebracht sind, gegen die europäischen Giganten Real Madrid und andere spielen."Die UEFA Champions League ist das prestigeträchtigste jährliche Fußballturnier der Welt, das mit unglaublicher Dramatik gefüllt ist, aber wir haben noch nie erlebt, dass eine Mannschaft wegen eines andauernden Krieges in ihrem Heimatland zur größten Geschichte wird", sagte der koordinierende Produzent Pete Radovich. "Ein herzliches Dankeschön an den sportlichen Leiter Darijo Srna und alle Mitarbeiter, Spieler und Trainer von Shakhtar Donetsk für ihre unglaubliche Großzügigkeit und Offenheit, die es uns ermöglicht haben, ihre Geschichte der Welt zu erzählen."