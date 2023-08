Hans Zimmer komponiert Sky-Serie

England

«The Tattooist of Auschwitz» bekommt die bekannten Klänge von Zimmer und Kara Talve.

Sky und Peacock teilten mit, dass der mit mehreren Academy Awards ausgezeichnete Komponist Hans Zimmer («Inception», «Interstellar», «Dune») und Kara Talve («Prehistoric Planet») die Musik für die kommende Adaption des Weltbestsellerskomponieren werden, die von Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios und All3Media International produziert wird.Lale (Jonah Hauer-King) kam 1942 in Auschwitz-Birkenau an und wurde kurz nach seiner Ankunft zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hatte, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf die Arme zu stechen. Eines Tages lernt er Gita (Anna Próchniak) kennen, als er ihr die Häftlingsnummer auf den Arm tätowiert. Sie lieben sich auf den ersten Blick, und so beginnt eine mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte.Hans Zimmer sagt: "In den Tiefen von Auschwitz gibt es eine Geschichte von Hoffnung und Liebe, die Grenzen überschreitet und das Wesen unserer Menschlichkeit berührt. Ich fühle mich geehrt, Teil dieser außergewöhnlichen Produktion zu sein, und sowohl Kara als auch ich sind zutiefst privilegiert, diese Musik zu komponieren. Wir laden Sie ein, uns auf dieser Reise zu begleiten, auf der wir den menschlichen Geist und die Kraft der Hoffnung in den dunkelsten Ecken der Geschichte feiern."Kara Talve äußerte sich: "Dies ist ein Traumprojekt für mich, das mich nicht nur künstlerisch herausfordert, sondern mich auch persönlich tief berührt. Wie Millionen andere ist auch meine Familie in den Lagern umgekommen, und das Privileg zu haben, mit diesem unglaublich talentierten Team zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, diese Geschichte der Hoffnung zum Leben zu erwecken, war eine einmalige Chance, darüber nachzudenken, und so wie es aussieht, war es das ehrenvollste Unterfangen meiner bisherigen Karriere."