VOX plant zweite Staffel von «Herz an Bord»

TV-News

Die Kuppelshow mit Wayne Carpendale fuhr vor einem halben Jahr nur unterdurchschnittliche Werte ein. Trotz läuft nun der Bewerbungsprozess.

Im Februar stach Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale bei VOX in See und präsentierte die Reality-Show. Die vierteilige Kuppelsendung wurde aber kein durchschlagender Erfolg, es schalteten zur besten Sendezeit durchschnittlich nur 0,89 Millionen Zuschauer ein, darunter 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe reichte es nur zu unterdurchschnittlichen 5,6 Prozent. Dennoch hat VOX nun eine zweite Staffel bestätigt.Die Partnersuche auf hoher See soll im kommenden Jahr auf die Bildschirme zurückkehren, aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für neue Kanditen, die älter als 26 Jahre sein sollten. Ebenfalls zurückkehren wird Wayne Carpendale, der durch die Sendung führen wird, die an Bord der AIDAcosma produziert wird.In der ersten Staffel trafen vier Frauen jeweils auf fünf Männer, die nacheinander um ihr Herz buhlen. Bei romantischen Dates an Land oder auf dem Schiff durften die Damen den Herren auf den Zahn fühlen. Am Ende des Tages musste die Frau selbst entscheiden, ob sie ihre bisherige Reisebegleitung oder den neuen Mann mit zum nächsten Reiseziel nehmen würde. Das Kreuzfahrtschiff machte auf seiner Reise Halt in Barcelona, Palma de Mallorca, La Spezia (Cinque Terre und Pisa) und Civitavecchia (Rom) sowie auf Korsika, von wo es zurück nach Barcelona ging.