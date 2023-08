ARD widmet sich dem Sirius-Mörder

TV-News

Die dreiteilige True-Crime-Reihe zeigt eine krasse Beeinflussung von Frauen.

Es wird in der ARD Mediathek wieder gruselig: Fred G. verführt eine Frau, mit ihm in die Badewanne zu steigen – angeblich, um mit ihm auf dem Stern Sirius ein neues Leben zu beginnen. Zuvor soll sie eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschließen. Ein Selbstmord – getarnt als Unfall. Die dreiteilige True-Crime-Reihebehandelt diesen Fall, der ab 27. September abrufbar ist.Der Täter wartet in einer anderen Stadt. Er hat ein Alibi. Der perfekte Mord. Doch das Schicksal greift ein und rettet ihr Leben. Jahrzehnte später stoßen SWR-Redakteure auf mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Fred G. Treibt hier ein Serienmörder ungestraft sein Unwesen? Die Reihe ist eine Produktion des Südwestrundfunks und des Norddeutschen Rundfunks.Einen Tag später kehrtvom Westdeutschen Rundfunk zurück. Sie sind jung, haben Depressionen, Burnout – ihre Seele schreit. Trotzdem wollen Louisa, Alexander und Sarina glücklich und selbstbestimmt leben – frei von Ängsten und Zwängen. Wie kann ihnen das gelingen? Louisa ist immer die Lustige, die Starke, doch nach einem Zusammenbruch kann sie nicht mehr. Hilfe bekommt sie in einer Burnout-Klinik. Wie die Hilfe funktioniert, zeigt die neue Staffel in sechs je 25-minütigen Episoden.