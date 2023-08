Geo versetzt Publikum «Zurück in die Eiszeit»

TV-News

Die neue Dokumentationsreihe von October Films startet Mitte September.

Der Sender Geo Television hat sich die Rechte an der Seriegeschnappt. Die dreiteilige Sendung aus dem Hause October Films ist im vergangenen Jahr entstanden. Michaela Strachan und Steve Backshall führen durch die jeweils 45-minütigen Ausgaben. «Ice Age: A Frozen World» startet mit der Folge „Die Eiszeitgiganten“.Zum Auftakt der Reihe werden die Giganten der Eiszeit untersucht. Die Forscher Steve Backshall und Michaela Strachan erzählen vom Aufstieg des Wollmammuts und dem Säbelzahntiger. Die mächtigen Kreaturen waren perfekt an die extreme Umwelt angepasst – dennoch starben sie aus. Backshall reist zu einer Höhle in der Nähe von Plymouth, wo Überreste von mehreren eiszeitlichen Kreaturen entdeckt wurden.Gerhard Hinze wurde als Sprecher für das Format ausgewählt. Die Sendung feierte im britischen Fernsehen im Januar Premiere. Denise Seneviratne, leitende Redakteurin bei Channel 5, sagte damals: "«Zurück in die Eiszeit» ist eine Serie von großem Ausmaß und Ehrgeiz, die diese prähistorische Geschichte auf fesselnde und unterhaltsame Weise erkunden wird. Wir freuen uns, mit October Films zusammenzuarbeiten, um die Eiszeit zum Leben zu erwecken und eine Eventserie zu produzieren, die unser Engagement bei Channel 5 widerspiegelt, unser Publikum über alle Genres hinweg zu überraschen und zu fesseln.“