ID bestellt noch mehr «High Speed Chase»

US-Fernsehen

Weil das Format so prächtig läuft, hat man schon neue Folgen geordert.

Investigation Discovery gab die vorzeitige Verlängerung der adrenalingeladenen Erstausstrahlung der Seriebekannt. Seit ihrer Premiere am 11. Juli auf ID hat die Serie mehr als 5,8 Millionen Zuschauer auf ID, Max und discovery+ angezogen und ihre Position als IDs Nummer drei unter den Erstausstrahlungen im Jahr 2023 bei den 25- bis 54-Jährigen gefestigt."Seit seinem Start hat sich «High Speed Chase» sofort zu einem Fan-Liebling in unserem adrenalingeladenen Action-Programm entwickelt. Die Mischung aus schockierenden Polizeiverfolgungsjagden und fesselnden Zeugenaussagen lieferte unglaublich fesselnde Inhalte, die dazu beitrugen, dass ID in den letzten vier Monaten in Folge die Nummer 1 unter den werbefinanzierten Kabelnetzwerken ohne Sport bei den Frauen 25-54 war", sagte Jason Sarlanis, President Turner Networks, ID & HLN, Linear & Streaming.Die Reality-Show bietet den Zuschauern Zugang zum Fahrersitz zu einigen der erstaunlichsten Verfolgungsjagden der Polizei. Mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial bietet die Serie einen schnellen, rasanten und authentischen Einblick in eine Welt, in der Kriminelle alles tun, um zu entkommen. Das bevorstehende Staffelfinale, Interstate Boat Chase, bietet zwei Verfolgungsjagden mit hohem Einsatz. Zunächst erschießt ein Mann zwei Polizeibeamte, die ihm Räumungspapiere zugestellt haben, und nimmt dann eine rasante Verfolgungsjagd mit dem Auto auf - während er ein Boot hinter seinem Fahrzeug herzieht. Im zweiten Teil des Finales fliehen zwei Verdächtige eines Raubüberfalls in einem U-Haul-Truck, dem die Polizei bis zu einer der belebtesten Kreuzungen des Bezirks folgt - mit dem Ergebnis, dass die Beamten, die ihn verfolgen, eine erschreckende Entscheidung treffen müssen.