«No Demo Reno» liefert Einrichtungsideen

Moderiert wird die Sendung von Social-Media-Expertin Jenn Todryk.

Die Social-Media-Schöpferin Jenn Todryk liefert in der neuen Staffel der HGTV-Hitserieintelligente Renovierungen ohne große Abrissarbeiten. Die neue Staffel feiert am Donnerstag, 14. September, auf HGTV Premiere. Die Renovierungsexpertin, Designerin und Social-Media-Schöpferin wird in 12 neuen Folgen der HGTV-Hitserie weiterhin atemberaubende Umgestaltungen ganzer Häuser ohne größere Abrissarbeiten liefern.Jenn, die in der zweiten Staffel der Serie 18,4 Millionen Zuschauer anlockte, wird Kunden in der Region Dallas-Fort Worth dabei helfen, funktionale, stilvolle Traumhäuser innerhalb ihrer bestehenden Grundrisse zu schaffen, wobei das Entfernen von Wänden oder groß angelegte Abrissarbeiten oft nicht erforderlich sind. Um Zeit, Geld und Stress für jede Familie zu sparen, wird Jenn clevere Designlösungen anbieten, innovative Wege finden, um das Budget zu strecken, und individuelle Merkmale einbauen, um atemberaubende Überholungen zu schaffen.In der Staffelpremiere wird Jenn ein Haus aus den 1960er Jahren für eine fünfköpfige Familie umgestalten und den renovierten Räumen ein organisches, modernes Design verleihen. Sie wird die Pantry-Küche mit praktischem Stauraum und einem maßgefertigten Geräteschrank ausstatten und das Badezimmer mit einem auffälligen Doppelwaschtisch und auffälligen Bodenfliesen ausstatten, so dass es sowohl für Kinder als auch für Gäste ideal ist. Künftige Episoden werden noch mehr von Jenns eleganten und zugleich praktischen Details beleuchten, während sie die Wände intakt lässt, wie zum Beispiel einen speziell angefertigten Bourbon-Schrank und eine dramatische Butler's Pantry mit Arbeitsflächen aus Porzellanfliesen, und sie wird das nächste persönliche Projekt ihrer Familie verfolgen – die Renovierung und Eröffnung einer lokalen Brauerei.