«Tamron Hall» geht im September weiter

US-Fernsehen

Die Daytime-Show ist besonders bei den jungen Frauen beliebt.

Nach den rekordverdächtigen Einschaltquoten der vierten Staffel kehrt die landesweit ausgestrahlte Daytime-Showam Dienstag, den 5. September, für eine mit Spannung erwartete fünfte Staffel zurück. «Tamron Hall» ist die am stärksten verbesserte einstündige Daytime-Talkshow, die in der Gesamtzuschauerzahl und bei den Frauen (25-54 Jahre) zweistellig zulegen konnte, und die einzige einstündige Daytime-Talkshow, die sich in allen drei Schlüsselwerten verbessern konnte. Die tägliche Talkshow, die von der Emmy-Preisträgerin Tamron Hall moderiert und produziert wird, bietet den Zuschauern noch mehr bewegende, unterhaltsame, inspirierende und aktuelle Gespräche, die die erfahrene Journalistin in spannenden, unterhaltsamen und brandaktuellen Interviews führt."Die Zahl fünf soll für Freiheit und Neugierde stehen, und mit der fünften Staffel halten wir nichts zurück", so Hall. "Ich persönlich fühle mich freier denn je, der Tam Fam authentische und bedeutungsvolle Erfahrungen zu bieten. Es gibt kein besseres Gefühl, als echt zu bleiben und das mit unseren Gästen und unserem Publikum zu teilen."Kim Godwin, Präsidentin von ABC News, sagte: "Die fünfte Staffel einer Talkshow ist ein echter Meilenstein, vor allem in der heutigen Medienlandschaft, und es ist klar, warum «Tamron Hall» die einzige einstündige Talkshow am Tag ist, die ihre Zuschauerzahlen bei allen wichtigen Messgrößen weiter steigern kann. Tamrons gesprächsanregende Interviews und belebende Diskussionen treffen weiterhin den Zeitgeist und den Herzschlag Amerikas.""Tamron überzeugt die Zuschauer weiterhin mit ihren tiefgründigen, zum Nachdenken anregenden Interviews und ihrer aufrichtigen Ausgelassenheit und Leidenschaft, das Leben der Menschen zu verbessern", so Chad Matthews, Präsident der ABC Owned Television Stations. "Wir freuen uns schon sehr auf die fünfte Staffel. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer Fähigkeit, den Zuschauern die Realität nahe zu bringen, wissen wir, dass es die bisher beste sein wird."