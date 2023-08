Rundschau

Netflix hat eine Doku-Serie über den Depp-Heard-Prozess veröffentlicht. Dies ist weitaus uninteressanter als viele Menschen denken.

«Billions» (Staffel 7 seit 11. August bei Showtime)

«Heels» (Staffel 2 seit 28. Juli bei Starz)

«Depp v. Heard» (seit 16. August bei Netflix)

«Slip» (seit 4. August bei Paramount+)

«Telemarketers» (seit 13. August bei HBO)

Bobby Axelrod kehrt in der siebten und letzten Staffel der Dramaserie zurück.Jack versucht, seine Beziehungen zu Ace und seiner Frau wieder in Ordnung zu bringen, während die Hoffnung der Duffy Wrestling League auf einen Streaming-Deal durch Gully (Mike O'Malley) von Florida Wrestling Dystopia bedroht wird.Diese Serie zeigt zum ersten Mal beide Zeugenaussagen Seite an Seite und erforscht den Prozess, der Hollywood in Brand setzte, und die darauf folgenden Online-Ereignisse.«Slip» folgt Mae durch eine surreale Reise durch Paralleluniversen, in der sie mit verschiedenen Menschen verheiratet ist und versucht, einen Weg zurück zu ihrem Partner und letztlich zu sich selbst zu finden.Die Doku-Serie beschreibt die 20-jährige Reise zweier ungewöhnlicher Angestellter, die auf die düstere Wahrheit hinter einem schäbigen Callcenter in New Jersey stoßen. Dieser dreiteilige Dokumentarfilm mit unverfälschtem Augenzeugenmaterial und einer komödiantischen Besetzung von Charakteren führt Sie von einem anarchischen Heizungskeller voller Alkohol, Drogen und Ausschweifungen bis zu den Hallen des US-Senats, wo ein milliardenschwerer Telemarketing-Betrug aufgedeckt wird.