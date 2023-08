Netflix dreht Doku über die schnellsten Männer der Welt

US-Fernsehen

Das Streamingunternehmen sucht die besten Sprinter, die es derzeit gibt.

Netflix arbeitet an einer neuen Sport-Doku-Serie, die Top-Sprinter aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Jamaika, Großbritannien, der Elfenbeinküste, Kenia und Italien zeigt. Die Serie folgt Athleten aus der ganzen Welt und taucht tief in die Psyche jener Elite-Wettkämpfer ein, die trainieren, um der schnellste Mensch auf dem Planeten zu sein. Netflix verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Sprinter, die ihr ganzes Leben dem Ziel widmen, die Ziellinie in Rekordzeit zu überqueren, und deren berufliche Zukunft sich in Bruchteilen von Sekunden entscheidet.Die Netflix-Sportserie startet im Sommer 2024, wenn die Dreharbeiten zu den Weltmeisterschaften diesen Monat abgeschlossen werden. Die Serie reiht sich in das Netflix-Sportprogramm ein, das unter anderem «Drive To Survive», «Full Swing», «Break Point», «Untold» und «Quarterback» umfasst."Wir freuen uns sehr, dass Netflix das Leben der schnellsten Menschen der Welt ins Rampenlicht stellt. Es bedarf eines besonderen Talents, sowohl körperlich als auch geistig, um in einer Welt erfolgreich zu sein, in der sich das eigene Schicksal in nur zehn Sekunden entscheidet. Wie Muhammad Ali sagte: ‚Der Kampf wird weit weg von den Zeugen gewonnen oder verloren, hinter den Linien, in der Sporthalle und auf der Straße, lange bevor ich unter den Lichtern tanze.‘ Das Gleiche gilt für unsere Athleten, und wir können uns keinen besseren Partner als Netflix vorstellen, um unseren Fans neue Einblicke in die faszinierende, hochintensive Welt der Sprinter zu geben, während sie sich auf ihre Chance auf Ruhm bei den Weltmeisterschaften vorbereiten“, erklärt Sebastian Coe, Präsident von World Athletics.