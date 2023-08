«Die Bachelorette» landet im nächsten Allzeittief

Quotennews

Die aktuelle Staffel läuft für RTL bisher alles andere als geplant. So schlecht schnitt die Show noch nie auch nur ansatzweise ab.



Mit den Wochen hatten immer mehr Kandidaten die Villa verlassen müssen, so dass nun gestern zu Beginn noch acht der 20 Teilnehmer übrig waren. Somit neigt sich die aktuelle Staffel derdem Ende zu. In dieser Folge nimmt Jennifer Saro den Geburtstag ihres Sohnes zum Anlass, um mit den Männern Kinderfotos anzuschauen und über die schönsten und schwersten Zeiten ihrer Vergangenheit zu sprechen. Dies hilft der Bachelorette hoffentlich dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen, denn im Halbfinale gibt es nur Platz für drei Kandidaten.In der Woche zuvor war man mit 0,97 Millionen Zuschauern sowie mauen 4,3 Prozent Marktanteil bei ähnlich niedrigen Resultaten wie zuletzt hängengeblieben. Die 0,46 Millionen Jüngeren hatten sich mit 10,4 Prozent zumindest wieder über den Senderschnitt geschoben. Gestern stellte sich der Abwärtstrend jedoch umso deutlicher wieder ein. Die 0,83 Millionen Interessenten sowie auch die miesen 3,8 Prozent Marktanteil markierten einen neuen Allzeittiefstwert. Auch die Zielgruppe war mit 0,32 Millionen Umworbenen so schwach vertreten wie in keiner einzigen Staffel zuvor. Die Quote war mit akzeptablen 7,5 Prozent gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken.ProSieben setzte zur Primetime zunächst auf die Free-TV-Premiere von, was 0,61 Millionen Fernsehende verfolgten. Dies entsprach einem soliden Marktanteil von 2,8 Prozent. Bei einem ähnlichen Resultat landeten die 0,31 Millionen Werberelevanten mit 7,3 Prozent.erhöhte im Anschluss bei einem Publikum von 0,33 Millionen Menschen sogar auf überdurchschnittliche 3,2 Prozent. Bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen noch passable 6,7 Prozent zustande.