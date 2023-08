Sat.1 verlängert «:newstime» um 10 Minuten

TV-News

Die Hauptnachrichten des Bällchensenders beginnen ab Oktober bereits ab 19:45 Uhr.

Nachdem ProSiebenSat.1 Media zuletzt seine Nachrichtenmarke auf allen Sender invereinheitlicht hatte, geht Sat.1 nun einen Schritt weiter. Der Bällchensender kündigte am Mittwoch eine Verlängerung der Hauptnachrichten um zehn Minuten an. Statt um 19:55 Uhr beginnt die Sat.1-«:newstime» bereits um 19:45 Uhr. Die erste verlängerte Sendung wird am 16. Oktober 2023 on air gehen. Die Nachrichten-Anchor Claudia von Brauchitsch und Marc Bator werden weiterhin durch die Sendung führen.„Mit dem Ausbau der «Sat.1 :newstime» stärken und schärfen wir das journalistische Profil von Sat.1. Diese Veränderung ist endlich möglich, weil wir seit dem 1. Januar dieses Jahres unsere eigene News-Redaktion am Standort Unterföhring haben. Die Verlängerung der «Sat.1 :newstime» ist ein ebenso konsequenter wie bedeutsamer Schritt in der Geschichte von Sat.1“, erklärt Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann.Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten, fügt an: „Mehr «:newstime» in Sat.1 bedeutet mehr Zeit, den häufig komplexen Nachrichtentag mit mehr Themen, mehr Interviews und mehr Grafiken noch besser aufbereiten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich bei unseren Nachrichten auf verständliche Informationen und unabhängige Einordnungen verlassen können.“Ob mit der Verlängerung der Sendung auch der geplante Umzug in ein neues Nachrichtenstudio einhergeht, ließ Sat.1 offen. Bis Ende des Jahres soll der Umzug erfolgen, ein genaues Datum steht allerdings noch immer nicht fest.