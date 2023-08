«Volles Haus!» bleibt auch mit Boschmann und Lufen ein Flop

Quotennews

Der Spielfilm «Bad Spies» war ebenfalls kein Erfolg.

Sat.1 fuhr mit seinem montäglichen Film-Programm in den vergangenen Wochen sehr gut, bis es vor acht Tagen einen kleinen Dämpfer setzte. «Bad Spies» ► brachte es nur auf 0,93 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich mit 3,8 respektive 6,7 Prozent auf einem mäßigen bis soliden Niveau. In den Wochen zuvor generierte man um die neun Prozent. Am gestrigen Abend setzte der Bällchensender auf die Neuverfilmung von «3 Engel für Charlie» ► mit Kristen Stewart, Ella Balinska und Naomi Scott in den Hauptrollen.Der zweieinhalb-stündige Blockbuster lockte aber nur 0,78 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von 3,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe waren diesmal mit 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen 6,9 Prozent drin. Im Anschluss sorgtenoch für 0,31 Millionen Zuschauer, darunter 0,12 Millionen Umworbene. Zwischen 22:40 und 0:25 Uhr lagen die Einschaltquoten bei 2,6 respektive 4,8 Prozent.Am Nachmittag stand erneutauf dem Programmplan. Die chronisch quotenschwache Nachmittagsshow sollte mit einem neuen Moderatoren-Duo aufgepeppt werden. Marlene Lufen und Daniel Boschmann moderierten statt des «Frühstücksfernsehens» die zweistündige Nachmittagsshow. Das half aber ebenfalls nichts, nur 0,20 Millionen Zuschauer schalteten zwischen 16:00 und 17:30 Uhr ein, die letzte halbe Stunde, in der auch die Regionalmagazine gesendet wurden, erreichte 0,28 Millionen. Die Marktanteile wurden auf miese 2,2 und 2,6 Prozent beziffert, in der Zielgruppe kam Sat.1 nicht über 1,8 und 3,0 Prozent hinaus. Lufen und Boschmann dürfen sich noch bis Ende der Woche beweisen.