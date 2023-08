«Hochzeit auf den ersten Blick» startet zunächst bei Joyn

TV-News

Im September präsentiert der Streamingdienst die Sat.1-Datingshow vorab. Dazu gehören auch zwei Folgen, die es später nicht ins lineare Fernsehen schaffen werden.

Auch in diesem Jahr wirdauf die heimischen TV-Bildschirme zurückkehren, allerdings zunächst nicht wie üblich bei Sat.1 , sondern beim Streamingdienst Joyn . Dieser hat am Montag bestätigt, dass die neue Staffel – es ist die zehnte – ab Montag, 18. September, Premiere feiern wird. Joyn spricht in der Pressemitteilung gar davon, dass die Hochzeitsglocken „exklusiv“ beim Streamingdienst läuten werden. Gegenüber Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte Sat.1 hingegen, dass «Hochzeit auf den ersten Blick» später im Herbst linear ausgestrahlt wird. Ein genauer Sendetermin stehe jedoch noch nicht fest.Von der Produktion von RedSeven Entertainment sind in diesem Jahr zehn Folgen geplant, wobei zwei ausschließlich bei Joyn zu sehen sein sollen, die am Anfang und Ende der Staffel ausgestrahlt werden. Joyn verspricht eine Spezialfolge mit romantischen Neuigkeiten ehemaliger Teilnehmer, einen Blick hinter die Kulissen des Matchings und die unvergesslichsten Momente aus zehn Jahren «Hochzeit auf den ersten Blick».Die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 Media, die nach den Plänen des Vorstandvorsitzenden Bernd Habets ausgebaut und attraktiver gemacht werden soll, verspricht sich von dem Kuppelformat sicherlich einen größeren Zuschauerstrom. «Hochzeit auf den ersten Blick» hielt sich trotz der Sat.1-Krise auf einem guten Niveau. Die durchschnittliche Gesamtreichweite belief sich zwar nur noch auf 1,32 Millionen, was auch den Marktanteil auf 5,2 Prozent leicht sinken ließ. Dies kann aber auch am veränderten Sendeplatz der neunten Staffel gelegen haben. Die Sendung wechselte im Vorjahr vom Mittwoch- auf den Montagabend und startete aufgrund der Fußball-WM einen Monat früher. Konstant blieb die Einschaltquote in der werberelevanten Zielgruppe, dort kam Sat.1 auf sehr gute 9,4 Prozent.