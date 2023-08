«Solo für Weiss» zeigt König Fußball die Rücklichter

Quotennews

Mehr als fünf Millionen Zuschauer sahen den fast zwei Jahre alten Kriminalfilm.

Im November 2021 entschieden sich mehr als sieben Millionen Fernsehzuschauer für den Krimi. Das ZDF konnte sich damals über grandiose Marktanteile von 23,1 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Am Montag wurde der 90-Minüter wiederholt. Im Gegenprogramm zur ARD-Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Osnabrück und Köln, das 3,15 Millionen Zuschauer verfolgten, sicherte sich der Mainzer Sender 5,05 Millionen Zuseher. Während die blaue Eins mit dem Spiel und der Verlängerung auf 16,1 Prozent kam, belief sich die ZDF-Quote bis 21:45 Uhr auf fantastische 22,5 Prozent.Beim jungen Publikum musste die Krimi-Wiederholung allerdings klein beigeben und brachte es nur auf 0,23 Millionen Zuschauer unter 50 Jahren, was einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 5,8 Prozent entsprach. Auch dasschnappte sich überzeugende Werte. Für die 30-minütige Nachrichtensendung blieben noch 3,73 Millionen Zuschauer dran, was 17,2 Prozent Marktanteil nach sich zog. 0,26 Millionen jüngere Seher hielten die Quote mit 5,9 Prozent quasi konstant.Um 22:15 Uhr folgte die Free-TV-Premiere des US-Thrillers. Die ZDF-Koproduktion mit Juliette Binoche, Hala Finlay, Frank Grillo und Morgan Freeman unterhielt ab 22:15 Uhr noch 1,59 Millionen Zuschauer, was einem ausbaufähigen Marktanteil von 11,2 Prozent entsprach. Bis kurz nach Mitternacht blieben noch 0,18 Millionen Jüngere dran. Der Marktanteil stieg auf annehmbare 6,1 Prozent.