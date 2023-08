«Goodbye Deutschland!» fällt unter 10-Prozent-Marke

Quotennews

RTLZWEI trotzt mit der dritten «Die Retourenjäger»-Folge der Fußball-Übertragung und verbesserte sich im Vergleich zur Vorwoche.

gehörte in den vergangenen Wochen zu den konstantesten und gleichzeitig erfolgreichsten Programmen am Montag. Das Auswandererformat fuhr in der Regel mehr als eine Million Zuschauer ein und markierte seit Anfang Juli mit nur einer Ausnahme stets mehr zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am gestrigen Abend musste VOX allerdings einige Verluste hinnehmen.Eine neue-Folge rutschte unter die Millionen-Marke und unterhielt nur 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil bewegte sich mit 4,0 Prozent auf einem annehmbaren, wenngleich leicht unterdurchschnittlichen Niveau. In der Zielgruppe wurden 200.000 Zuschauer weniger als in der Vorwoche gemessen, es standen 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige zu Buche. Der Marktanteil wurde auf 8,5 Prozent beziffert, was für VOX noch immer ein sehr gutes Ergebnis bedeutet.RTLZWEI hingegen trotzte der Fußball-Übertragung im Ersten und konnte sich mit Panagiota Petridous Formatbeim werberelevanten Publikum sogar leicht verbessern. Obwohl die Reichweiten etwas rückläufig waren – insgesamt sahen 0,58 Millionen Menschen zu, darunter 0,19 Millionen Umworbene –, stiegen die Einschaltquoten auf 2,6 Prozent bei allen und 4,5 Prozent in der Zielgruppe. Vor acht Tagen wurden 2,4 respektive 4,3 Prozent gemessen.