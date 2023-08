Über 5 Millionen sehen 2021-«Tatort»

Quotennews

Mit «Borowski und die Angst der weißen Männer» wiederholt das Erste am Sonntagabend einen «Tatort» aus dem Jahr 2021. Mit Erfolg.

Am 07. März 2021 schickt das Erste denerstmals über den Äther. Dem Streifen mit Axel Milberg folgen starke 9,16 Millionen Zuschauer, demnach ganze 26,0 Prozent des TV-Marktes. Die Sparte der jüngeren Zuschauer wird gleichermaßen dominiert, hier ergeben 2,44 Millionen Zuschauer exzellente 24,1 Prozent. Etwa zweieinhalb Jahre später wiederholt das Erste den Fall und die Resonanz bleibt positiv. In Summe verfolgen den Weegmann-«Tatort» in der Wiederholung 5,18 Millionen Zuschauer, zudem ließen sich 0,67 Millionen Jüngere definieren. Somit waren Marktanteile von 21,5 und 14,2 Prozent möglich.Ärgster Konkurrent der Primetime aus dem Ersten dürftegewesen sein. Passender weiße prämierte das Zweite das Drama exakt einen Monat vor dem «Tatort», am 07. Februar 2021. Damals verfolgten die Handlung 5,76 Millionen Zuschauer, daraus konnten 0,8 Millionen Jüngere definiert werden. Die Marktanteile lagen bei 15,9 und 7,6 Prozent. Gestern schaffte es die Episode mit Simone Thomalla auf ordentliche 3,93 Millionen Zuschauer und 0,3 Millionen junge Fernsehende. Die Marktanteile lagen so bei 16,3 und 6,3 Prozent.Um 21:45 Uhr übernahm im Ersten. Es verweilten 2,22 Millionen Zuschauer, sodass sich der Marktanteil auf 12,7 Prozent reduzierte. Die 14- bis 49-Jährigen markierten noch 3,8 Prozent am Markt, hierzu waren 0,14 Millionen Zuschauer nötig. In Mainz übernahm das Team vom. Den Nachrichten folgten 3,84 Millionen Zuschauer und so 17,3 Prozent des Marktes. 14- bis 49-Jährige ließen sich 0,43 Millionen, damit 9,3 Prozent des Marktes, definieren.