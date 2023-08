Kölns Sieg in der Verlängerung holt Top-Quoten

Quotennews

Das Comeback von «Hart aber fair» konnte zwar das Fußball-Publikum nicht halten, sorgte aber für gute Quoten.

Am Montagabend kehrte die ARD-Talkshowaus der Sommerpause zurück, ging allerdings erst ab Mitternacht auf Sendung. Dem Thema „Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?“ folgten dementsprechend nur 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,13 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Moderator Louis Klamroth durfte sich über höhere Marktanteile als gewöhnlich freuen, es wurden 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,4 Prozent bei den Jüngeren gemessen.Schuld an der späten Sendezeit der Talkshow war die Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln, dass die Domstädter mit 3:1 in der Verlängerung für sich entschieden. Durchschnittlich 3,15 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Erstrundenpartie des Zweitligisten gegen den Bundesligisten. Der Marktanteil lag um 20:45 Uhr bei 16,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,69 Millionen und 18,0 Prozent Marktanteil gemessen.Mit der Rahmenberichterstattungdurfte sich Das Erste über 2,45 Millionen Zuschauer freuen, in der Halbzeitpause verzeichneten die2,59 Millionen Interessierte. Die Marktanteile wurden auf 13,0 und 11,1 Prozent beziffert. Bei den unter 50-Jährigen standen 14,5 und 13,6 Prozent zu Buche. Nach der Live-Übertragung fuhren die Zusammenfassungen der weiteren Montagsspiele noch 1,46 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent ein. Um 23:37 Uhr wurden 0,22 Millionen Jüngere und 9,7 Prozent Marktanteil gemessen.