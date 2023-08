Guter «ELF»-Lauf gestoppt

Quotennews

Mit dem Start der Preseason in der «NFL» kommt auch die «ELF» bei ProSieben Maxx in einen gewissen Drive. Jedoch nicht zum Positiven.

Diemacht sichtlich etwas an Boden gut, zumindest in den letzten zwei Wochen. Am 30. Juli liefen die beiden gezeigten Spiele mit Reichweiten jenseits der 100.000 Zuschauer in nahezu jedem Viertel, durchaus ein kleiner Erfolg. Doch diese Zwischenschritte sind nur etwas wert, wenn der Drive am Leben gehalten wird. Am gestrigen Sonntag zeigteum ab 12:45 Uhr die Partie. Der Start verlief mit 0,09 Millionen Zuschauern und 0,02 Millionen Umworbenen noch recht mau, was auch die Marktanteile mit 0,9 und 1,1 Prozent wiederspigelten. Im 4. Viertel kam das Spiel dann zu seinem besten Moment.Es folgten 0,11 Millionen Zuschauer und ordentliche 1,1 Prozent am Markt, die klassische Zielgruppe zeigte sich mit 2,3 Prozent bei 0,05 Millionen Umworbenen. Ab 16:20 Uhr übernahm dannund das Interesse sollte sich sichtlich steigern, jedoch nur zu Beginn. Mit 0,12 Millionen Zuschauern und 0,03 Millionen Umworbenen lief es im 1. Viertel gut, die Marktanteile zeigten 1,1 und 1,7 Prozent.Im weiteren Verlauf verlor jedoch jedes Viertel an Boden. Es folgten 0,08, dann 0,07 und schließlich 0,05 Millionen Zuschauer, wodurch der Marktanteil von 0,8 auf 0,6 und 0,3 Prozent fiel. Die Zielgruppe war etwas beständiger. Es folgten 0,03 und dann für zwei Viertel 0,04 Millionen Werberelevante, die Marktanteil zeigten 1,5, 1,8 und 1,3 Prozent. Auch mit dem Start der Preseason in Amerika und einem möglichen größeren Interesse kann ProSieben Maxx mit der «ELF» weiterhin nicht wirklich überzeugen.