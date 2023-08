«Aufgestaut»: Donskoy und Carpendale stehen ab September im Stau

TV-News

ZDFneo hat eine neue Instant-Fiction-Serie angekündigt, die von Menschen handelt, die wegen Klima-Protestaktionen im Stau stecken.

Erst Ende Juni hatte Tellux Film die Serie(damals noch unter dem Arbeitstitel «Stau») angekündigt, die für ZDFneo und die ZDFmediathek vorgesehen ist. Da es sich bei dem Projekt um eine Instant-Fiction-Reihe handelt, hat der Mainzer Sender weniger als zwei Monate nach den Dreharbeiten ein Sendetermin gefunden. Alle Folgen von «Aufgestaut» werden in ZDFneo am Mittwoch, 18. Oktober, ab 23.15 Uhr ausgestrahlt. In der ZDFmediathek sind sie ab Donnerstag, 28. September, 10.00 Uhr, verfügbar.Die Hauptrollen sind unter anderem mit Valerie Stoll, Adrian Grünewald, Daniel Donskoy, Wayne Carpendale, Franziska Walser, Nicolas Garin und Altine Emini besetzt. Bei den sechs Folgen führten Zarah Schrade und Matthias Thönnissen Regie, die auch die Drehbücher verfassten. Seitens Tellux Film fungierten Philipp Schall als Produzent und Tina Lenz als Producerin.«Aufgestaut» handelt von Lena (Stoll) und Finn (Grünewald), die sich mit ihrer Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt haben. Finn, der zum ersten Mal dabei ist, wird immer nervöser, als die Stimmung kippt: Die Verkehrsteilnehmer lassen ihn ihren Unmut spüren. Neben Paketfahrer Lew (Garin), für den der Stau zur Existenzbedrohung wird, macht auch Familienvater Thomas Kling (Carpendale) seiner Wut lautstark Luft. Genau wie Polizist Wuttke (Donskoy), der mit seiner Kollegin Strasser (Emini) genervt am Einsatzort eintrifft. Er hat es satt, die Protestierenden von der Straße zu pinseln.