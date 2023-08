«Wettkampf in 4 Wänden»: Brenner brennt nicht

Quotennews

Die vierte Ausgabe überzeugte die Fernsehzuschauer ebenfalls nicht.

Am Dienstag lief bereits die vierte Ausgabe der neuen Handwerker-Show, in der vier Hobby-Handwerker unter Aufsicht einer Fachjury – und Moderatorin Eva Brenner – ein Haus fertig stellen mussten. Die Gewinner können sich über einen Preis von 50.000 Euro freuen.Nach 1,13, 1,21 und 1,12 Millionen Fernsehzuschauer fuhr die zweistündige Show nun 1,16 Millionen Menschen ein, die Fernsehshow verzeichnete einen weit unterdurchschnittlichen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den jungen Menschen war das Ergebnis mit 0,45 Millionen noch akzeptabel, in der Zielgruppe waren 10,8 Prozent Marktanteil sicher. Das von Jan Hofer moderierteverfolgten im Anschluss noch 1,00 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 5,9 Prozent bemessen. In der Zielgruppe wurden 0,32 Millionen entdeckt, die 9,3 Prozent Marktanteil brachten.Mareile Höppner erreichte 0,96 Millionen Zuschauer,verbuchte zwischen 22.35 und 00.00 Uhr acht Prozent Marktanteil. Das RTL-Magazin sicherte 0,34 Millionen in der Zielgruppe, der Marktanteil wurde mit fantastischen 14,0 Prozent ausgewiesen. Um Mitternacht war Christoph Hoffmann>> dran, seinführte zu 0,59 Millionen und 8,6 Prozent. Die Sendung erreichte 14,3 Prozent Marktanteil. Dasmit einem Interview mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sahen danach noch 0,46 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 13,2 Prozent Marktanteil erzielt.