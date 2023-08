«Mord im Revier»: RTL findet Ermittler-Duo

TV-News

Die neue Krimi-Reihe für den „tödlichen Dienst-Tag“ ist mit Caro Cult und Eidin Jalali besetzt. UFA Fiction hat nun mit der Produktion zweier Filme begonnen.

RTL-Fictionchef Hauke Bartel hatte Ende Juni die Pläne für den erfolgreich etablierten Sendeplatz des „tödlichen Dienst-Tages“ offenbart und neben «Behringer und die Toten» mit Antoine Monot Jr. auchangekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Damals vermied er es aber auf die Besetzung der UFA-Fiction-Produktion einzugehen. Nun hat RTL Licht ins Dunkle gebracht und bekannt gegeben, dass seit dem 25. Juli Caro Cult und Eidin Jalali als Ermittler-Duo für zwei 90-Minütier vor der Kamera stehen. Gedreht wird noch bis Ende September in Berlin und im Ruhrgebiet.Dementsprechend umschreibt der Kölner Sender das Format auch mit den Worten: „Pott trifft auf Hauptstadt.“ Denn: Kerem "Gianni" Ergin (Jalali), Kommissar mit türkischen Wurzeln mit außerordentlichem Hang zum Dolce Vita, ermittelt schon seit Jahren erfolgreich im Revier. Für seine neue Kollegin Lou Baum (Cult), die gerade aus Berlin strafversetzt wurde, ist er nicht leicht zu durchschauen. Die junge Frau weiß sich aber zu behaupten und hat auch im Pott keine Scheu davor, mit ihrer Meinung anzuecken. Gemeinsam ermitteln die beiden in der kleinsten Polizeiwache der Republik, im fiktiven Örtchen Lipphafen – genau da, wo das Ruhrgebiet am widersprüchlichsten ist: Riesige Industriebauten treffen hier auf wunderschöne Natur. Vor dieser Kulisse müssen sich Gianni und Lou auch mit ihrer Chefin auseinandersetzen, die es streng mit Harald Juhnke hält: Keine Termine und immer leicht einen sitzen. Aber diese Rechnung geht nicht auf.Neben Cult und Jalali sind Andreja Schneider als Dienststellenleiterin Franziska Reusch und Gloria Odosi als Polizeischülerin Fine Lobrecht zu sehen. In Episodenrollen spielen unter anderem Sina Tkotsch, Christian Erdt, Peter Kremer, Amy Benkenstein, Moritz Heidelbach, Cornelia Gröschel, Sönke Möhring, Sevda Polat, Tijan Marei, Matthias Komm, Anni Kaltwasser und Vincent Krüger. Produzent und Showrunner von «Mord im Revier» ist Tommy Wosch, der auch die Drehbücher schrieb, unterstützt von Christiane Rousseau und Alexandre Powelz. Regie führt Ismail Şahin. Als Producerin fungiert Nina Sollich. Executive Producer RTL Deutschland ist Nico Grein, die Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.