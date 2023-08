Action-Thriller «Heart of Stone» sehr erfolgreich

International

Bei den nicht englischsprachigen Filmen verteidigt die deutsche Produktion «Paradise» die Pole-Position.

Gal Gadot feierte ein triumphales Comeback in den Netflix Top 10. Zwei Jahre nach ihrer Hauptrolle im erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten, «Red Notice», landete ihr neuer Action-Thrillermit beeindruckenden 33,1 Millionen Aufrufen an der Spitze der britischen Filmliste. Auchlegte einen starken Start hin und landete mit 7,7 Millionen Besuchern auf dem dritten Platz.erreichte den fünften Rang mit 5,6 Millionen Aufrufen. Die Nachfrage nach Actionfilmen mit weiblichen Hauptdarstellerinnen hielt an, und Jennifer Lopez' spannender Actionthrillerschaffte es 91 Tage nach seiner Veröffentlichung auf Platz 7 der meistgesehenen Filme.Eine neue Nummer 1 auf der englischen TV-Liste war die limitierte Seriemit Matthew Broderick und Uzo Aduba («Orange is the New Black») in den Hauptrollen, die 7,2 Millionen Mal angesehen wurde. Der Rest der Liste wurde von wiederkehrenden Fanlieblingen dominiert. Die zweite-Staffel belegte mit 5,2 Millionen Aufrufen den zweiten Platz, Staffel 1 landete auf Platz 8 (2,2 Millionen Aufrufe). Auf den weiteren Plätzen folgen die achte Staffel vonauf Platz 3 (4,1 Millionen Aufrufe), die zweite-Season auf Platz 4 (4 Millionen Aufrufe),auf Platz 5 (2,8 Millionen Aufrufe), die dritte Runde vonauf Platz 6 (2,8 Millionen Aufrufe) und dritte-Season auf Platz 9 (1,9 Millionen Aufrufe).Der deutsche Dystopie-Thrillerführt die Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 7,6 Millionen Besuchern die dritte Woche in Folge an. Neu in der Liste sind die japanische schwarze Komödieauf Platz 2 (6,2 Millionen Aufrufe), der polnische Actionthrillerauf Platz 3 (4,8 Millionen Besucher), die saudi-arabische Komödieauf Platz 6 (1,6 Millionen Besucher) und die koreanische Sportkomödieauf Platz 10 (1,2 Millionen Besucher).