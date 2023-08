Dritte «Princess Charming»-Staffel startet im September

TV-News

2023 geht Princess Madleen, die aus Weyhe bei Bremen stammt und in den Niederlanden wohnt und studiert, in Thailand auf Liebessuche.

Die im linearen Fernsehen wenig erfolgsverwöhnte Dating-Showgeht ab dem 1. September in ihre dritte Staffel. Insgesamt sind zehn Folgen geplant, neun reguläre und eine Wiedersehens-Ausgabe, die wöchentlich immer freitags bei RTL+ erscheinen. Neben dem Starttermin verriet die Streamingplattform am Mittwoch auch, wer die neue Princess sein wird, die sich auf Liebessuche macht.Die Wahl fiel auf die 23-jährige Madleen aus Weyhe bei Bremen. Sie lebt und studiert in den Niederlanden und möchte nach dem Studium mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten. Madleen ist seit Dezember 2021 Single und hatte bislang zwei Beziehungen, eine mit einem Mann, eine mit einer Frau. „Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die 'Norm' ist, eher langweilig. Also warum nicht?“, so die neue Protagonistin der lesbischen Dating-Show.RTL+ wartet in der neuen Staffel mit einigen Überraschungen auf, denn Madleen wird bereits bei der Ankunft der Singles in Koh Samui, Thailand, einen Blick auf die Singles werfen können. Sie begegnet den 17 Singles getarnt als Mitglied des Produktionsteams. Ebenfalls neu ist, dass im Verlauf der Staffel drei Nachrückerinnen in die Villa einziehen, die das Teilnehmerinnen-Feld noch einmal gehörig durcheinanderwirbeln sollen. Es sind unter anderem eine ehemalige Bachelor-Lady, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, und eine Teilnehmerin der ersten «Princess Charming»-Staffel feiert ihr Comeback. Alle diesjährigen Singles werden kommenden Montag bekanntgegeben.Ob die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Sendung aus dem Hause Seapoint auch ins lineare Fernsehen zu VOX kommen wird, ist fraglich. Im vergangenen Jahr setzte der Sender mit der roten Kugel die lesbische Datingshow vorzeitig ab. Damals hieß es: „Aktuell ist die 2. Staffel «Princess Charming» auf RTL+ im Stream die erfolgreichste aller bisherigen «Charming»-Staffeln. Linear schalten bei VOX jedoch weniger Zuschauer:innen ein, als erhofft [...]." Zumindest auf RTL+ dürften also wieder reichweitenstarke Wochen zukommen.