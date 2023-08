Zufriedenstellende Werte für «Die Insider»

Quotennews

Am Vormittag fuhr das Halbfinale-Spiel zwischen Spanien und Schweden ebenfalls gute Werte ein.

Zwölf Millionen Menschen zählt McDonalds täglich in einem ihrer unzähligen europäischen Filialen. Das Fast-Food-Restaurant hat in den vergangenen Jahren das Sortiment massiv erweitert, um zahlreiche neue Kunden zu gewinnen. Mit vegetarischen Burgern möchte man ebenfalls Punkten. Diese und andere Vorgehensweisen fasste man in der Dokumentationzusammen.Am Dienstag um 20.15 Uhr verfolgten 2,42 Millionen Menschen ab drei Jahren den Film von Marvin Mohr, der in der Reihe «ZDFzeit» lief. Die Sendung, in der fünf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auspackten, verzeichnete 10,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,65 Millionen ermittelt, sodass man in der Primetime die Nase vorne hatte. Der Marktanteil wurde auf 15,5 Prozent beziffert.Zwischen 21.00 und 21.45 Uhr sendete das ZDF . Der Film um rissige Böden, niedrige Pegel in Flüssen und schwindendes Grundwasser hatte 1,82 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von mauen 8,1 Prozent. Das Werk von Luise Wagner verbuchte 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde mit 10,0 Prozent beziffert.Ab 10.00 Uhr wurden 2,21 Millionen Menschen ab drei Jahren Zeuge, wie die Schwedinnen einen herben Rückschlag erleiden musste. Die Partie der FIFA Fußballweltmeisterschaft sahen 34,6 Prozent der Zuschauer, unter den 14- bis 49-Jährigen waren 26,7 Prozent. Das ZDF zählte 0,32 Millionen junge Fernsehzuschauer.