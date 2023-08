«The Swarm» beginnt am 12. September

US-Fernsehen

Die Serie wird jeden Dienstagabend bei The CW zu sehen sein.

The CW Network hat einen neuen Premierentermin für die globale Hit-Eventserie(«Der Schwarm») gestartet, die nun am Dienstag, den 12. September um 21:00 zu sehen ist. Die von «Game of Thrones»-Executive Producer Frank Doelger produzierte Serie über einen unbekannten Feind, der tief unter dem Meer lebt, hat international bereits über zehn Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen.Überall auf der Welt geschehen seltsame Dinge, die aus den Ozeanen stammen: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln blockieren Containerschiffe. Ein unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalabhänge und löst Tsunamis aus. Ein tödlicher Krankheitserreger breitet sich im Trinkwasser aus. Überall auf der Welt sind immer mehr Menschenleben bedroht, die Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag - und doch kann niemand einen Zusammenhang zwischen den scheinbar zufälligen Angriffen herstellen. Bis auf eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich zusammentun, weil sie spüren, dass etwas Größeres im Spiel ist: eine intelligente Lebensform, die in der Tiefe wohnt und in der Lage ist, den Ozean und alles, was sich darin befindet, zu manipulieren. Ein Wesen, das Zeuge unserer Zerstörung der Meere geworden ist und beschlossen hat, uns in die Ausrottung zu treiben. Doch kaum jemand glaubt ihren Erkenntnissen. Und so ist die Gruppe gezwungen, eine lebensgefährliche Mission zu unternehmen und die intelligente Lebenskraft im Arktischen Ozean aufzuspüren. Es ist eine Mission, von der sie wissen, dass sie ihr Leben kosten könnte.Basierend auf dem Bestseller-Roman von Frank Schätzing wird die Serie von den ausführenden Produzenten Frank Doelger («Game of Thrones»), Eric Welbers, dem Oscar-nominierten Produzenten Marc Huffam («The Martian», «Saving Private Ryan») und Ute Leonhardt («Killing Eve») produziert. In mehreren Ländern wie Deutschland und Frankreich war die Ausstrahlung ein Hit.