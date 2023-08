Andrew Georgio übernimmt WBD-Großbritannien

Köpfe

Er löst seinen Vorgänger ab, der zurück nach Spanien geht.

Die Warner Bros. Discovery-Herrschaft über Großbritannien und Irland hat einen neuen Namen: Andrew Georgio wird zum Leiter des Mediengeschäfts ernannt. Er wird auch weiterhin Präsident und Geschäftsführer von WBD Sports Europe Sein, das Eurosport und TNT Sports (Joint-Venture mit Britisch Telecom) betreibt. In seiner neuen Funktion wird er für die Fernsehsender – einschließlich Discovery, TLC, Quest, Quest Red, Really und Cartoon Network sowie Discovery+ – sowie für Verbraucherprodukte und Home Entertainment zuständig sein. Er wird auch das Kinogeschäft des Unternehmens unterstützen. Sein Vorgänger wird wieder Geschäftsführer von Amazon Spanien."Andrew hat sich in diesem Geschäft ausgezeichnet, da er sowohl kommerziell versiert als auch in der Lage ist, Dinge zu erledigen", sagte Gerhard Zeiler, internationaler Präsident von Warner Bros. Discovery. "Ich freue mich darauf, mit Andrew noch enger zusammenzuarbeiten, um unseren Weg zu gestalten und unser Unternehmen bestmöglich für einen anhaltenden und langfristigen Erfolg zu positionieren, während wir in eine weitere wichtige Phase der Transformation unseres Geschäfts eintreten.Georgiou sagte: "Es ist eine Ehre, mit einem so bewährten und erfahrenen Führungsteam die Verantwortung für Großbritannien und Irland übernehmen zu dürfen. Meine erweiterte Rolle spiegelt in vielerlei Hinsicht die Ambitionen des Unternehmens wider - unser Unterhaltungs- und Sportangebot in unseren TV-Netzen und Streaming-Geschäften zusammenzuführen und auszubauen. Mit TNT Sports, das jetzt auf allen linearen Plattformen und Discovery+, der Streaming-Heimat von TNT Sports in Großbritannien und Irland, zu sehen ist, und dem Beginn der Fußball- und Rugby-Saison könnte es keinen besseren Zeitpunkt für einen Start geben."