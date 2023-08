CNN holt sich PR-Sprecher von Kamala Harris

US-Fernsehen

Der Nachrichtensender hat mit Jamal Simmons einen Mitarbeiter der amerikanischen Vizepräsidentin abgeworben.

Jamal Simmons wird bei CNN als politischer Kommentator tätig sein, wie der Sender bekannt gab. Simmons kommt zu CNN, nachdem er zuletzt als stellvertretender Assistent von Präsident Joe Biden und Kommunikationsdirektor von Vizepräsidentin Kamala Harris tätig war. Simmons wird in New York City tätig sein.Simmons ist seit drei Jahrzehnten an der Schnittstelle zwischen Politik und Medien tätig. Bevor er im Weißen Haus von Biden und Harris arbeitete, war er als politischer Mitarbeiter für CBS News und NPR tätig. Vor seiner Tätigkeit bei CBS moderierte er für Hill TV digitale Interviews mit führenden Politikern und Prominenten. Simmons kam von der Raben Group zu Hill TV, wo er fast ein Jahrzehnt lang Führungskräfte aus Unternehmen, Politik und Stiftungen beriet. Während der Präsidentschaftsvorwahlen 2008 war Simmons ein prominenter Obama-Kampagnensurrogat und leitender Berater des Democratic National Committee. Davor war er als Pressesprecher für zwei Vorwahlkampagnen tätig, als Kommunikationsdirektor für ein US-Senatsrennen und leitete die nationale Medienarbeit für Gore/Lieberman 2000. Außerdem war er während der Nachzählung in Florida als Gore-Sprecher in W. Palm Beach tätig.Er begann seine Laufbahn im Wahlkampfstab von Bill Clinton 1992 und startete für das Weiße Haus Clintons Veranstaltungen in aller Welt. Er war auch Assistent des US-Handelsbeauftragten und Handelsministers Mickey Kantor. In diesen Funktionen vertrat er die US-Regierung in 15 Ländern, darunter Bosnien, die Ukraine, Haiti und China.Simmons hat Meinungsbeiträge für „Democracy: A Journal of Ideas“ und die „New York Times“ verfasst. Er ist Mitglied des Council on Foreign Relations und des Rosa Parks Scholarship Foundation Board (ehrenamtlich). Er hat einen Bachelor of Arts vom Morehouse College und einen Master in Public Policy von der Kennedy School der Harvard University.