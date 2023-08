«Wonder Woman 3» wird nicht im neuen DCU stattfinden

Kino-News

Widersprüchliche Angaben sind derzeit um die Fortsetzung von «Wonder Woman 1984» in Umlauf.

Zunächst hieße es, dass die neuen DC-Masterminds James Gunn und Peter Safrangemeinsam entwickelten, nun gibt es laut Insidern neue Informationen. Diesen Menschen zufolge, die auf das Fachblatt „Variety“ zukamen, meinten, dass dies nicht der Fall sei. Ein dritter «Wonder Woman»-Film sei weder von Safran und Gunn in Entwicklung noch bei DC Studios überhaupt.Vor einiger Zeit war Hauptdarstellerin Gal Gadot noch sehr optimistisch und deutete an, dass «Wonder Woman 3» möglicherweise noch nicht ganz tot ist. "Ich liebe es, Wonder Woman zu verkörpern", sagte sie ComicBook.com. "Es liegt mir so sehr am Herzen. Was ich von James und Peter gehört habe, ist, dass wir gemeinsam ein «Wonder Woman 3» entwickeln werden."Im Gespräch mit „Flaunt“ deutete sie ebenfalls eine Fortsetzung an. "Ich wurde zu einem Treffen mit James Gunn und Peter Safran eingeladen", sagte Gadot, "und sie sagten mir, und ich zitiere: 'Du bist in den besten Händen. Wir werden «Wonder Woman 3» mit dir entwickeln. [Wir] lieben dich als Wonder Woman - du musst dir keine Sorgen machen.' Also wird die Zeit es zeigen."