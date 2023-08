Netflix kündigt japanische Factuals an

International

Unter anderem hat man «Is She the Wolf?» im Programm, das Anfang September startet.

Von unverschämten Factual-Shows bis hin zu einzigartigen Dating-Formaten – das lokale non-fiktionale Fernsehen ist in Japan sehr beliebt. Es ist ein so wichtiger Bestandteil der Unterhaltungskultur, dass 70 Prozent des linearen Programms in Japan aus Reality-, Factual- und Dating-Shows bestehen.Die Dating-Showist ein gutes Beispiel dafür, wie Japaner zusammenarbeiten, um mehr Potenzial aus bestehenden Konzepten zu erschließen. Diese Serie wurde ursprünglich als «Who Is The Wolf?» auf ABEMA ausgestrahlt und zeigte einige weibliche und/oder männliche Kandidaten mit geheimen Identitäten als "Wölfe", die sich in niemanden verlieben durften. Netflix hat mit ABEMA zusammengearbeitet, um ein breiteres Publikum anzusprechen und mit der Erzählweise zu experimentieren. Die Serie startet am 3. September.Mit ihrer ersten Staffel in diesem Jahr betrat die Dating-ShowNeuland, indem sie ganz normale Menschen zwischen 35 und 60 Jahren auf der Suche nach Liebe zeigte – das erste Mal, dass sich eine japanische Reality-Show auf diese Zielgruppe konzentrierte. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir dieses Jahr mit Staffel 2 zurückkehren werden, die dieses kreative Konzept mit neuen Kandidaten und den wiederkehrenden Fan-Lieblingen Atsushi Tamura und Becky weiter ausbauen wird“, so die Verantwortlichen.ist eine Show, in dem der Musiker und Schauspieler Gen Hoshino und der Komiker Masayasu Wakabayashi (vom Comedy-Duo Audrey) ein sechsmonatiges Gespräch führen, das auf einem einzeiligen Tagebuch basiert, in dem sie ihre persönlichen Geschichten, Kämpfe und Ängste miteinander und mit den Zuschauern teilen. Die Sendung startet schon am 23. August. Die zweite Runde von «Last One Standing» geht am 22. Oktober weiter.Die Reality-Showist für den 28. November vorgesehen. Dies ist eine Reality-Dating-Show, die sich auf acht männliche und weibliche Schauspieler aus Korea und Japan konzentriert, die zusammen leben und sich zusammentun, um zu versuchen, die Hauptrollen in sechs Mini-K-Dramen zu bekommen - und zu sehen, ob sie sich verlieben.