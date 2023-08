Nancy Grace moderiert «Special Report» über Long Island Serial Killer

US-Fernsehen

Die Verbrechen sind auch weiterhin ein Bestandteil von Investigation Discovery, der Sender hat ein neues Special vorbereitet.

Unter der Moderation der renommierten Rechtsexpertin und ehemaligen Staatsanwältin Nancy Grace wird eine Gruppe von Experten für wahre Verbrechen, darunter die preisgekrönte Journalistin Mara S. Campo und der hochdekorierte ehemalige Polizeisergeant und Privatdetektiv Derrick Levasseur, den Fall aus allen Blickwinkeln beleuchten, die Opfer beleuchten und einen Einblick in den Verdächtigen Rex Heuermann geben. Im Laufe des Specials wird Grace die Ermittlungen erörtern, darauf eingehen, was die Polizei wusste und wann sie es wusste, und vor allem erörtern, was als Nächstes auf die Familien derjenigen zukommt, die Heuermann verdächtigt werden, ihn getötet zu haben, sowie auf diejenigen, die weiterhin nach Gerechtigkeit suchen.Im Laufe der einstündigen Sondersendung werden sie von Strafverfolgungsbehörden aus Suffolk County, lokalen Journalisten und Gemeindemitgliedern mit Verbindungen zu dem Fall begleitet. IDwird am Sonntag, den 13. August, um 20:00 Uhr auf ID ausgestrahlt.Grace, die sich unermüdlich für die Rechte der Opfer einsetzt, ist eine der führenden und angesehensten Rechtsexpertinnen des Fernsehens. Als ehemalige Staatsanwältin mit einer beispiellosen Erfolgsbilanz war Grace mehr als ein Jahrzehnt bei der Bezirksstaatsanwaltschaft von Atlanta Fulton County tätig und verfolgte Fälle von Mord, sexueller Nötigung, Kindesmissbrauch und Brandstiftung. Grace ist nach wie vor eine gefragte Stimme im Fernsehen, die ihre Einsichten und Meinungen zu einigen der bekanntesten Fälle der letzten drei Jahrzehnte beisteuert.