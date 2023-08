«So Help Me Todd» feiert im September Deutschlandpremiere

TV-News

Der Pay-TV-Sender 13th Street zeigt das Rechtsdrama mit Marcia Gay Harden und Skylar Astin ab Ende September in Doppelfolgen.

Im vergangenen September debütierte bei CBS recht erfolgreich die Anwalts-Serie, die inzwischen für eine zweite Staffel verlängert wurde. Nun kommt das Werk von Scott Prendergast auch nach Deutschland. Pay-TV-Serie zeigt die Premiere der 21-teiligen ersten Staffel ab dem 26. September immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Das Staffelfinale am 28. November besteht dann sogar aus drei Folgen. Alle Episoden sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf über Sky Q und WOW verfügbar.Die Hauptrollen in dem Rechtsdrama übernehmen Oscar-Gewinnerin Marcia Gay Harden («Pollock») und Skylar Astin («Pitch Perfect»), die als Mutter-Sohn-Gespann Margaret und Todd auftreten. Die beiden könnten kaum verschiedener sein: Todd ist das schwarze Schaf seiner Familie. Als Privatdetektiv ist er zwar talentiert, aber planlos. Margaret ist dagegen eine erfolgreiche Anwältin und sehr akkurat in allem, was sie macht. Sie steht allerdings auch vor ihrer gescheiterten Ehe, worunter sie sehr leidet. Um ihren Sohn endlich auf den richtigen Weg zu führen, heuert sie ihn in ihrer Anwaltskanzlei als hausinternen Ermittler an. Zunächst steht Todd dem sehr widerwillig gegenüber, findet sich dann jedoch in seine neue Rolle ein. Zum Ärger seiner Mutter benutzt er allerdings nicht immer ganz legale Methoden, um einen Fall zu lösen.Neben Astin und Harden gehören unter anderem auch Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingman und Rosa Arredondo zum Cast. «So Help Me Todd» wurde von Scott Prendergast entwickelt, der zusammen mit Elizabeth Klaviter, Dr. Phil McGraw, Stuart Gillard, Jay McGraw und Julia Eisenman als ausführender Produzent fungiert. CBS Studios produziert.