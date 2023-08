«Hartes Deutschland» bei den Umworbenen gut zurück

Quotennews

Gleich zwei Episoden hat RTLZWEI am Donnerstagabend wiederholt. Der «Trödeltrupp» war ab Mitternacht kaum gefragt.

Seit März 2023 hat RTLZWEI auf seine erfolgreichen Drogen-Dokumentationen am Donnerstagabend verzichtet. Stattdessen bekamen die Fernsehzuschauer «Glücksrad», «Genial daneben», «Prominent und nützlich», «Das Messie Team» und «Extrem sauber» zu sehen. Am Donnerstag kehrte die Reportage-Reihe von Spiegel TV zurück und brachte eine alte Geschichte mit. 0,45 Millionen Menschen verfolgten das Wiedersehen mit Manu, der nach dem Gefängnisaufenthalt die Drogen in den Griff bekommen wollte.Außerdem stand Ben im Mittelpunkt, der zahlreiche harte Stoffe ausprobierte. Die Sendungerreichte zwischen 20.15 und 22.20 Uhr 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen sahen 0,20 Millionen den jungen Dennis, der wegen Diebstahls in Haft saß. Gute 5,3 Prozent Marktanteil waren die Folge. Die zweite Geschichte, die sich in Leipzig abspielte, bekam von 0,43 Millionen Menschen Aufmerksamkeit. Die Episode aus dem ersten Corona-Frühjahr wollten sich 3,2 Prozent der Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,7 Prozent Marktanteil ein. Die Reichweite lag bei 0,17 Millionen.Eine zehn Jahre alte Folge vonprogrammierte RTLZWEI um 00.20 Uhr. 0,15 Millionen Menschen verfolgten die Episode, in der Angela und ihr Mann kurz vor dem Ruin standen und versuchten, ihren Reiterhof zu verkaufen. Die Sendung schnappte sich noch 0,05 Millionen Umworbene, die auf 3,7 Prozent Marktanteil kamen. Zwei weitere Geschichten verbuchten lediglich 2,1 und 0,7 Prozent in der Zielgruppe.