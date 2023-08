Der philosophische Fragebogen an Taynara Wolf

Interview

Ab Mittwoch ist Wolf bei «Alles was zählt» zu sehen. Im Vorfeld beantwortete die junge Schauspielerin unseren Fragebogen.

Da gibt es tatsächlich keins, alle Projekte waren für meinen Weg wichtig!Kritik ist wichtig, um sich zu bessern, aber man sollte sich niemals damit identifizieren. Ich glaube nicht daran, dass ich schlecht bin zum Beispiel, aber ich glaube daran, dass ich mich bessern kann.Für meine Familie, sie haben mich schon immer unterstützt und geben mir Halt.Jeder trägt männliche und weibliche Energie in sich. Zur männlichen Quelle zählt Tatendrang und Durchsetzungsvermögen.Ich beneide ihre Sorgenlosigkeit.Ja definitiv, und zwar die Erwartung, dass Andere sich verändern und sich anpassen werden. Die Erwartung zur Veränderung liegt nur bei einem selbst, nicht bei Anderen. Jeder ist für sich verantwortlich.Ich glaube, wer einen guten Humor hat, der nimmt das Leben nicht so schwer und nimmt viele Situation und Momente mit Leichtigkeit an. Ein Witz kann einfach nur ein einstudierter Satz sein, was aber nicht gleich den Charakter eines Menschen beschreibt. Auch humorlose Menschen können einen Witz erzählen.Ich habe das Gefühl, dass der Humor verloren geht...Ich find es toll, wenn Humor auf der Bühne ist. Damit kann man so viele Menschen mit dem Lachen anstecken. Aber ich kann auch definitiv mit mir alleine eine lustige Zeit haben.In der Schauspielerei gibt es manchmal intime Szenen, die dargestellt werden. Da braucht es auf jeden Fall Humor, damit ich mich mit meinem Spielpartner wohl fühle. Wäre mein Partner zu ernst und zu trocken, könnte ich mich schwer auf die Situationeinlassen.Ja, ich bin entspannter geworden. Manchmal habe ich einen Witz zu persönlich genommen und den Moment damit total kaputt gemacht. Jetzt kann ich sehr gut über mich lachen.Geld erleichtert einem viel, aber es ist bei weitem nicht das Wichtigste. Müsste ich mich entscheiden, gibt es vieles, wofür ich mich eher entscheiden würde. Wie Liebe, Familie, Gesundheit und Freundschaft zum Beispiel.Alles, was nicht zu meinen Werten passt. Wenn ich mich bei etwas nicht wohl fühle, dann verkaufe ich meine Seele nicht für Geld. Das kann zum Beispiel Werbung für Zigaretten sein.Ich kenne mich mit gutem Alkohol gar nicht so gut aus und ich glaube meine Geschmacksknospen sind auch noch gar nicht so weit ausgebildet. Da mir fast alles schmeckt (es muss aber trocken sein), bezahle ich bis zu 30 Euro.Aber wenn ich Jemandem eine Freude mit einem bestimmten Wein machen kann, dann zahle ich auch sehr gerne mehr.Lange dachte ich, dass ich ein sehr guter Freund bin, da ich total der People Pleaser war. Aber das bedeutet noch lange nicht, ein guter Freund zu sein, wenn man alle Wünsche des anderen erfüllt. Ehrlichkeit macht einen guten Freund aus. Also auch mal ‚nein‘ zu sagen und Kompromisse zu finden. Eine gute Freundschaft besteht daraus, wenn man sich wahrhaftig begegnet. Aber man kann auf mich zählen.22 JahreNein.Das muss es nicht, aber ist mir persönlich wichtig.