Starke Spiele, starke Quoten: Französinnen performen

Beim Privatsender M6 und dem öffentlich-rechtlichen France2 schalteten zur Mittagszeit viele Menschen ein, um ihr Team zu unterstützen.

Die Frauen-Fußballweltmeisterschaft begann für die französischen Frauen an einem besonderen Tag. Am Sonntag, den 23. Juli, endete die Tour de France. Das Schlussrennen sahen bei France2 4,27 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen tollen Marktanteil von 37,6 Prozent. Im Vorfeld erreichten die weiblichen Fahrerinnen 1,23 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent. Außerdem stand noch das Spiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Jamaika auf dem Programm. Von 12.00 bis 14.00 Uhr schalteten 3,43 Millionen Menschen den Privatsender M6 ein, der sich die Rechte sicherte. Der Markanteil belief sich auf 28,6 Prozent Marktanteil.Frankreich durfte das zweite Gruppenspiel erneut um 12.00 Uhr austragen. Die Trikolore gewann gegen Brasilien (2:1), an einem Samstagmittag sahen 4,29 Millionen Menschen die Partie auf France2. Die Partei Schweden – Italien fuhr im Vorfeld 0,70 Millionen Zuschauer ein und verbuchte 17,4 Prozent. Das Frühspiel Panama – Jamaika sicherte sich bei S9 0,46 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 5,4 Prozent.Die Französinnen gewannen am dritten Gruppenspieltag gegen Panama mit 6:3 und verbuchten den ersten Platz der Gruppe F. Am Mittwoch, den 2. August, sahen 3,95 Millionen Fernsehzuschauer ab vier Jahren die Partie, die einen Marktanteil von 34,2 Prozent holte. Bei den Werberelevanten erreichte der Fernsehsender sogar 26,0 Prozent. Zum Abpfiff sahen sogar 4,68 Millionen Menschen die Frauen beim Gewinnen zu.Am Dienstag spielte Frankreich gegen Marokko, die Partie wurde dieses Mal von Xavier Domergue und Laura Georges kommentiert. Der Fernsehsender M6 sicherte sich mit dem Achtelfinale 5,22 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 37,2 Prozent ein. Weil die Französinnen die Partie mit einem eindeutigen 4:0 dominierten, stand schon zur Halbzeit fest, dass sie am Samstag um 09.00 Uhr gegen Australien antreten werden. Starke Quoten dürften erneut garantiert sein.