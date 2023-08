Fremantle dreht Doku über «Ukraines Got Talent»

International

Zusammen mit dem ukrainischen Fernsehsender STB stellt man die Dokumentation auf die Beine.

Fremantle und das ukrainische STB arbeiten gemeinsam an der ersten-Dokumentation. Der Film wird die Reise ukrainischer Künstler wie Light Balance Kids, Natasha Korotkina und Artem Fesko verfolgen, die auf verschiedenen «Got Talent»-Bühnen in der ganzen Welt auftreten. Die Zuschauer können mit Simon Cowell, dem spanischen Talent-Juror Edurne und dem ukrainischen Juror Serhiy Prytula rechnen, der mit seinem ehrenamtlichen Engagement mehr als 120 Millionen Dollar für die Ukraine gesammelt hat.ist das erste Mal, dass das Guinness-Weltrekord-Format «Got Talent» die Kulisse für einen Dokumentarfilm bildet. Der Dokumentarfilm wird am ukrainischen Unabhängigkeitstag (24. August) auf STB ausgestrahlt und Fremantle übernimmt den weltweiten Vertrieb. Angela Neillis, SVP Non-Scripted Content, International bei Fremantle, sagte: "Im Laufe der Jahre hat «Got Talent» den Zuschauern auf der ganzen Welt so viel Freude bereitet - wir sind begeistert, dass wir einen Film haben, der das Leben der inspirierenden ukrainischen Teilnehmer beleuchtet. Es ist ein Film, der Hoffnung macht und gleichzeitig fantastische Talente zeigt, und genau darum geht es bei Talentshows. STB ist ein großartiger Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, und wir können es kaum erwarten, Power of Talent weltweit zu zeigen."Simon Cowell, Schöpfer von «Got Talent», kommentierte: "In den Jahren, in denen wir «Got Talent» gemacht haben, haben wir außergewöhnliche Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt, und diese Dokumentation wird einige von ihnen in den Mittelpunkt stellen." Natalya Franchuk, Generalproduzentin für Programme beim STB TV-Kanal, kommentierte: "«Ukraine's Got Talent» auf STB war schon immer eine hochwertige Fernsehproduktion. Dieser neue Dokumentarfilm fesselt die Zuschauer mit den eindrucksvollen Geschichten der ehemaligen Teilnehmer von «Ukraine's Got Talent» aus dem wahren Leben. Der Film ist ein Zeugnis für die Teilnehmer und die Unverwüstlichkeit des ukrainischen Volkes und wird ihre Talente auf der Weltbühne präsentieren."