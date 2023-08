Sky UK verzichtet auf die Oscars

England

Nach 20 Jahren endet die Tradition des Pay-TV-Senders.

Wie „Deadline Hollywood“ und „Variety“ berichten, wird Sky in Großbritannien nicht mehr die Oscar-Verleihung ausstrahlen. Das Comcast-Unternehmen hat sich seit dem Jahr 2004 die Rechte mit der BBC geteilt. Zuletzt war Sky der alleinige Anbieter der amerikanischen Preisverleihung.Die Verantwortlichen von Sky haben keinen Grund genannt. Allerdings sind die Reichweiten der Übertragungen jährlich gesunken und auch bei der Comcast-Tochter herrscht ein Sparzwang. Deshalb will man auch keine Gelder an das Disney-Unternehmen bezahlen.Sky hatte zuletzt die Gala bei seinen linearen Sendern „Sky Cinema Oscars“ und „Sky Showcase“ ausgestrahlt, außerdem wurde die Gala beim Streamingdienst Now TV zur Verfügung gestellt. Die Oscar-Gala ist eines der wenigen amerikanischen Veranstaltungen, die im britischen Fernsehen live übertragen werden. In Deutschland besitzt ProSieben die Rechte.