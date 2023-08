«Rütters Team» und «Beet-Brüder»: VOX präsentiert neue Folgen am Vorabend

TV-News

Im September kehrt Martin Rütters Team am Samstagabend zurück, während die Garten-Doku-Soap sonntags über den Sender geht.

VOX hat Nachschub seiner langjährigen Vorabend-Sendungen am Wochenende angekündigt. Martin Rütter wird mit seinem Team inam 2. September auf die Bildschirme zurückkehren. Sein Format füllt zehnmal die 19-Uhr-Stunde am Samstagvorabend. In der ersten Sendung geht es unter anderem um Hundebesitzerin Evelyn, die Angst um Alvin hat, wenn der Vierbeiner am Rheinufer die Wellen anpöbelt. Ein falscher Schritt und der Chihuahuamix würde von der Strömung mitgerissen.Für Martin Rütter ist dies an jenem Samstag aber nicht der einzige Auftritt. Denn bei RTL präsentiert der Hundetrainer und Comedian sein neuestes Comedy-Bühnenprogramm. RTL verspricht „eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation“, bei der Rütter den Spiegel der Wahrheit mitführt.Zurück zu VOX: Dort startet einen Tag später um 18:10 Uhr die neunte Staffel der Doku-Soap. Geplant sind insgesamt acht zweistündige Folgen. Darin bezieht das Gartenteam eine neue Basis, denn Ralf ist umgezogen. Der Reidelhof ist Geschichte. In nur sieben Tagen gestalten Claus, Gunnar, Luis und Ralf gemeinsam mit den Garteneigentümern eine Grünfläche um. Die erste Tour führt sie nach Niedersachsen. Dort wollen die Förderschullehrer Franzi und Sebastian einen freundlichen Garten für Kinder, Erwachsene, Insekten und Vögel gestalten. Aktuell sitzen sie im Neubaugebiet auf dem Präsentierteller. Sichtschutz – Fehlanzeige. Doch als es richtig losgeht, fällt Franzi aus. Ihre Tochter muss in Krankenhaus.