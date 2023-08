Brungs und Roselly präsentieren neue Schlagerdoku bei RTLup

TV-News

Ab September füllen Steffi Brungs und Ramon Roselly im Alleingang den Mittwochabend des Spartensenders.

Dass der kleine Free-TV-Sender RTLup seinem Publikum regelmäßig Musik-Shows präsentiert, ist nicht neu. Vor allem der Mittwochabend ist fest in der Hand zahlreicher Musik- und Schlager-Formate. So wiederholt man am heutigen Abend «Die Schlagernacht des Jahres 2021» und am 16. August «Due ultimative Chart Show» zu den erfolgreichsten Sommerhits der 80er-Jahre. Außerdem hält der Augustmit Steffi Brungs und Ramon Roselly (23. August) und die Wiederholung von «Bella Italia – Musik für die Ewigkeit» (30. August) bereit.Am 6. September startet RTLup dann eine neue Doku-Serie, die ebenfalls vom Duo Brungs und Roselly präsentiert wird. Sie hört auf den Titelund feiert in vier Folgen die größten Hits der Schlager-Szene. In knapp zwei Stunden Sendezeit lässt die Eigenproduktion jede Menge Stars in teils sehr persönlichen Erinnerungen schwelgen, wie es in der Programmvorschau heißt. Im Anschluss wiederholt der Spartensender das Schlagerfest, durch das Brungs und Roselly im vergangenen Jahr führten. Statt einer vierstündigen Show teilt RTLup die Sendung in vier einstündige Ausgaben.Um 22:55 Uhr folgt bis 0:35 Uhr eine Wiederholung des 20:15-Uhr-Programms, ehe der Privatsender dasaus Frisco, Texas überträgt. Die renommierte Verleihung der Country Music Association zeichnet alljährlich die erfolgreichsten Country-Interpreten und -Songwriter des Landes mit den CMA Awards aus.