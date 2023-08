«Retter in ihrem Element» und «Cold-Case-Ermittler» bestücken VOX-Mittwoch im September

TV-News

Obwohl sich VOX im Januar von «Feuer, Wasser, Erde, Luft» vorzeitig getrennt hatte, bringt man das Reportage-Format zurück – auf neuem Sendeplatz. Außerdem startet der Sender eine True-Crime-Reihe.

Etwas überraschend hat VOX die Rückkehr der Reportage-Reiheangekündigt, die im Januar ihre Premiere feierte. Ursprünglich waren damals sechs Folgen angekündigt worden, ausgestrahlt wurden letztlich aber nur vier, da der Kölner Sender etwas voreilig mit der Absetzung war. Die ersten beiden Folgen schnitten mit 5,6 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe schwach ab, danach steigerte sich die Produktion von Fandango und Filmreif TV auf ein solides Ergebnis von bis zu 7,5 Prozent.Ab dem 6. September werden immer mittwochs um 20:15 Uhr nun vier neue Folgen das Licht der Welt erblicken. Damit verfrachtet VOX «Feuer, Wasser, Erde, Luft» auf einen neuen Sendeplatz, die erste Staffel ging immer dienstags über den Sender. Das dokumentarische Rettungsformat zeigt die Arbeit der Einsatzkräfte zu Wasser, in der Luft, auf der Erde oder im Kampf gegen das Feuer. VOX begleitet die Alltagshelden und Retter, die als Erste am Einsatzort eintreffen und erzählt die Notsituationen aus deren Sicht. Dabei verspricht die Doku einen sehr persönlichen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Menschen, die jeden Tag um das Leben anderer kämpfen.Daran anschließend hat VOX ein gänzlich neues Format angekündigt, das viermal um 22:15 Uhr ausgestrahlt wird:. Dabei handelt es sich um eine True-Crime-Reihe, die über mehrere Monate hinweg Kommissare aus ganz Deutschland bei ihrer Arbeit an ungelösten Mordfällen begleitet. Die True Crime-Reihe aus dem Hause Februar Film beschäftigt sich unter anderem mit Herbert Kahrs, einem jungen Familienvater aus der Nähe von Hamburg. Er wurde vor fast 40 Jahren regelrecht hingerichtet. Zwei neue Cold Case-Ermittler hoffen, mit neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen Spuren zu finden, die ihren Vorgängern verborgen geblieben sind, um herauszufinden, ob Kahrs gar etwas zu verbergen hatte. Während der Dreharbeiten meldet sich tatsächlich ein Zeuge, der all die Jahre geschwiegen hat.