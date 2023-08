«Verbotene Liebe»-Star Lahnstein geht zu «Unter Uns»

TV-News

Die Schauspielerin Miriam Lahnstein tritt in der RTL-Serie als smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg in Erscheinung.

UFA Serial Drama hat für die RTL-Dailyeinen großen Namen des Soap-Geschäfts verpflichtet. Miriam Lahnstein, die mit der ARD-Seriein den 90er-Jahren bekannt wurde und darin bis ins Jahr 2015 als charmant-intrigante Gräfin Tanja von Lahnstein auftrat, schließt sich dem Hauptcast aus der Kölner Schillerallee an. Am heutigen Mittwoch, 9. August, hatte sie ihren ersten Drehtag.Sie verkörpert die smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg, die erstmals in Folge 7.233 zu sehen sein wird. Als voraussichtlichen Sendetermin nannte RTL den 25. Oktober 2023. Patrizia Neumann-Goldberg ist Besitzerin einer großen Hotelkette und hat erfahren, dass ihre totgeglaubte Tochter Stella Richter (Bettine Langehein) noch lebt. Jetzt möchte sie Stella wieder an sich binden, denn diese soll ihre Nachfolgerin werden. Für ihr einziges Kind würde Patrizia alles tun. Allerdings verwechselt sie die eigenen Wünsche mit denen ihrer Tochter.„Das wird ein unvergesslicher Tag, denn ich habe noch nie Geburtstag und die erste Klappe für eine neue Serie zusammen gefeiert“, erklärt Miriam Lahnstein, die heute ihren 49. Geburtstag feiert. „Ich freue mich, wieder Teil einer täglichen Serie zu sein und es ist ein bisschen wie Nachhausekommen Ich darf bei «Unter uns» eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen und es wird in der Schillerallee so einiges an Aufregung geben, wenn Patrizia Neumann-Goldberg dort einzieht. Ich freue mich sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera und ganz besonders auf die, die ich bereits kenne und mit denen ich schon gedreht habe.“