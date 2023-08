Teaser zu «The Changeling» enthüllt

US-Fernsehen

Schon seit Mitte Juli ist klar, dass die Serie am 8. September startet.

Apple TV+ hat den Trailer zuveröffentlicht, einem kommenden achtteiligen Drama, das von dem für den Academy Award nominierten LaKeith Stanfield produziert wird. «The Changeling» wird mit den ersten drei Episoden am Freitag, den 8. September 2023 auf Apple TV+ seine Weltpremiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 13. Oktober.Basierend auf dem gleichnamigen, gefeierten Bestseller von Victor LaValle ist «The Changeling» ein Märchen für Erwachsene. Eine Horrorgeschichte, eine Fabel über Elternschaft und eine gefährliche Odyssee durch ein New York City, von dem Sie nicht wussten, dass es existiert. Neben Stanfield spielen in der Serie Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson und als Gaststar Malcolm Barrett mit. «The Changeling» wurde von Showrunner und Executive Producer Kelly Marcel geschrieben und adaptiert, bei der Pilotfolge führte Melina Matsoukas Regie.Produziert wird die Serie von Apple Studios und Annapurna. Megan Ellison, Patrick Chu und Ali Krug sind ausführende Produzenten im Auftrag von Annapurna. Showrunner Kelly Marcel, der Autor des Buches Victor LaValle, David Knoller und Regisseur Jonathan van Tulleken sind neben Hauptdarsteller LaKeith Stanfield ausführende Produzenten. Regisseurin Matsoukas fungiert mit ihrer Firma De La Revolución Films als ausführende Produzentin. Sue Naegle und David Wolkis fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, Khaliah Neal als Co-Executive Producer.