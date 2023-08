Netflix schließt sich mit der Korean Academy of Film Arts zusammen

Vermischtes

Das Unternehmen aus Kalifornien möchte mit dieser Zusammenarbeit weitere gute Filmemacher fördern.

Netflix verkündete, dass es ein von der Korean Academy of Film Arts (KAFA) geleitetes Programm zur Förderung aufstrebender Filmschaffender in Korea sponsert. Die Sponsoring-Vereinbarung zwischen Netflix und dem Korean Film Council (KOFIC) unterstützt die Ausbildungsprogramme der Akademie und beinhaltet Kreativitätsstipendien für herausragende Teilnehmer der KAFA-Lehrpläne 2023. Netflix wird auch die KAFA-Sondervorlesung zum Verständnis des globalen Streaming-Umfelds sponsern.Dieser Schritt folgt einer Absichtserklärung, die Netflix, KOFIC und die Korean Creative Content Agency am 27. April in Washington D.C., USA, unterzeichnet haben, um die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Content-Industrie durch die Förderung der Ausbildung von Arbeitskräften zu stärken.Park Ki-yong, Vorsitzender des KOFIC, erklärte: "Wir schätzen das Sponsoring von Netflix für die kontinuierliche Entwicklung von K-Content. Durch diese Vereinbarung werden Programme, die zur Entwicklung der globalen Film- und Videoindustrie beitragen, indem sie die nächste Generation von Talenten fördern, weiter beschleunigt. Wir werden unser Bestes tun, um den 'nächsten Bong Joon-ho' bei KAFA hervorzubringen und die Zusammenarbeit zwischen Korea und den Vereinigten Staaten im Bereich der Inhalte zu fördern."Don Kang, Netflix' Vizepräsident für koreanische Inhalte, betonte die Bedeutung dieses Schrittes: "Die Unterstützung und Förderung der nächsten Generation von Filmtalenten in Korea ist für die gesamte Branche äußerst wichtig und Netflix fühlt sich geehrt, das Programm der Korean Academy of Film Arts in diesem Jahr zu unterstützen. Unsere Investitionen vor Ort haben Tausende von Arbeitsplätzen in Korea geschaffen, und wir engagieren uns für die Förderung aufstrebender koreanischer Talente sowohl hinter als auch vor der Kamera. Wir werden auch weiterhin nach Möglichkeiten suchen, mit der koreanischen Industrie zusammenzuarbeiten, um Wachstumsmöglichkeiten für die kreative Gemeinschaft des Landes zu entwickeln."