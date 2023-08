Priya Dogra verlässt Warner Bros. Discovery

Köpfe

14 Jahre lang war Dogra von London aus für das Unternehmen tätig.

Die Europa- und Afrika-Chefin von Warner Bros. Discovery, Priya Dogra, nimmt nach 14 Jahren ihren Hut. Nach der Fusion zwischen WarnerMedia und Discovery verantwortete sie noch zusätzlich den asiatischen Raum. In ihrer Tätigkeit war sie für die Integration beider Unternehmen verantwortlich. Ein Nachfolger ist zwar noch nicht bestimmt, aber das Fachblatt „Variety“ glaubt, dass Gerhard Zeiler die Funktion übernehmen werde.In einem internen Memo an die Mitarbeiter, das von ‚Variety‘ eingesehen wurde, schreibt Zeiler: "Priya war eine wichtige Partnerin für mich und hat während ihrer Amtszeit maßgeblich an vielen wichtigen Entwicklungen in unserem Unternehmen mitgewirkt. Priya ist eine äußerst beliebte Führungspersönlichkeit und vielen von Ihnen bekannt, da sie seit fast 14 Jahren bei uns ist und in dieser Zeit einen bedeutenden und nachhaltigen Einfluss ausgeübt hat.""Priya hat das Unternehmen durch mehrere organisatorische Veränderungen geführt und sich dabei als strategische und einfühlsame Führungskraft erwiesen", schrieb Zeiler. "Die Leitung des EMEA-Geschäfts erforderte eine enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Interessengruppen im gesamten Unternehmen, und Priya hat eine kollaborative Kultur gefördert, die auf den unternehmensweiten Erfolg ausgerichtet ist."